Buchholz

Die Buchholzer feiern heute ihre 155 Jahre alte Orgel, die frisch saniert bei einem Festkonzert in der Dorfkirche erklingen wird. Der dritte Bauabschnitt der aufwendigen Sanierung ist abgeschlossen – Zeit also für ein kleines Orgelfestival mit renommierten Gästen.

35 000 Euro für die Orgelsanierung

„Nach der Sanierung der Kirche, die in schönstem Rosa strahlt, glänzt nun auch die Orgel in ihrer ursprünglichen Schönheit“, sagt Lutz Pahl vom Buchholzer Gemeindekirchenrat. Über drei Bauabschnitte wurden 35 000 Euro in die Sanierung investiert. Das Geld für die Revitalisierung des Instrumentes gaben Kirchengemeinde, Kirchenkreis, die Mittelbrandenburgische Sparkasse, Buchholzer Firmen und private Spender.

Ein Vogelnest im Orgelgehäuse

Rückblick in die Zeit davor: Die Orgel war stark verschmutzt und vom Holzwurm befallen. Im Orgelgehäuse fand sich sogar ein Vogelnest, aber ohne Nachwuchs. Mechanische Teile waren ausgeschlagen und klapperten. An einigen Pfeifen waren die Schäden so massiv, dass neue Teile eingefügt werden mussten.

Gesell baute das Instrument 1867

Die optische Rundumerneuerung der Orgel nennt man im Fachjargon „restauratorische Fassungswiederherstellung“, sagt Pahl. Übersetzen könnte man das so: Die Orgel sieht in etwa wieder so aus wie früher und dürfte auch ungefähr so wie 1867 klingen, als sie vom Orgelbauer Gesell aus Potsdam und seinem Mitarbeiter Schulze in der Buchholzer Kirche gebaut wurde.

Buchholzer locken renommierten Orgelspieler ins Dorf

Für das Festkonzert am Freitagabend ab 19 Uhr haben die Buchholzer einen renommierten Orgelspieler aus Tschechien ins Dorf locken können. Es spielt Orgelprofessor Frantisek Vanicek, dem zum Beispiel die Frankfurter Neue Presse ein „faszinierendes Orgelspiel“ bescheinigte.

Vor dem Konzert gibt es von 16 bis 18 Uhr noch einen Vortrag zum Instrument. Restaurator Matthias Boelke und der Ragösener Ortschronist Günther Franz ordnen die Buchholzer Orgel ein in ihre Entstehungszeit und erklären ihre Symbolik.

Von Jens Steglich