Beelitz

Am Mittwochmorgen meldete sich eine 30-jährige Frau bei der Polizei und meldete, dass sie Angst habe, weil sie verfolgt würde. Sie gab an, dass sie in Beelitz zum Bahnhof unterwegs war. Einsatzkräfte der Polizei trafen die Frau dort an. Es zeigte sich, dass die Dame nicht verfolgt wurde, sondern unter psychischen Problemen leidet. Da sie parallel auch den Rettungsdienst anrief, kam dieser ebenfalls an. Plötzlich wandelte sich der Gemütszustand der Frau, und die Beamten mussten sie mit fixieren. Ein Notarzt verfügte eine zwangsweise Einweisung in eine Fachklinik.

Von MAZonline