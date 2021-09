Smart fährt mit gestohlenen Kennzeichen durch Beelitz

Beelitz

Ein Zeuge teilte der Polizei am Mittwoch mit, dass ihm zuvor ein Pkw Smart mit zwei unterschiedlichen Kennzeichentafeln in der Straße nach Fichtenwalde aufgefallen war. Polizeibeamte konnten den Pkw kurz darauf in der Straße feststellen. Auch wurde ein 23-Jähriger angetroffen, der angab, das Fahrzeug zuvor gefahren zu sein.

Fahrer sagt, ihm gehört das Auto nicht

Dieser konnte den Beamten keine Fahrzeugdokumente vorlegen. Eine Überprüfung der Kennzeichentafeln ergab, dass diese nicht an den Pkw Smart gehörten und nach einem Diebstahl in Berlin zur Fahndung ausgeschrieben waren. Der 23-Jährige gab an, dass es sich nicht um sein Fahrzeug handelt.

Von MAZonline