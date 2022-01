Potsdam-Mittelmark

Der unangemeldete Protest – gern als „Spaziergang“ sprachlich verdeckt – ist zur gängigen Aktion derjeniger geworden, die sich gegen Corona-Auflagen, Schutzimpfungen oder den Staat als solche stellen. Organisiert ist der Protest trotzdem.

Und die Polizei ist auch vor Ort wie bei regulären Demonstrationen. In der Regel begleiten die Beamten die Märsche, greifen allenfalls mit Durchsagen ein. Macht sie zu wenig? Sollte der Staat nicht einfach rigoros gegen die Menschen und ihre Aktionen vorgehen? Die MAZ-Reporter Konstanze Kobel-Höller (Pro) und Jens Steglich (Contra) beleuchten zwei Seiten dieser Debatte.

Pro: Rechtssystem steht über Rechts

Sollen die unangemeldeten Anti-Corona-Märsche trotz Nicht-Einhaltung der Regeln geduldet werden, solange sie friedlich sind? Ich sage: Nein! Und das, obwohl viele der Mitläufer mein Verständnis haben. Sie sind verunsichert, suchen die Gemeinschaft, wollen nicht Feindbild sein und nicht noch stärker ins Abseits gedrängt werden. Man sei kein Nazi, wird beteuert, man wisse, dass es Corona gebe, man glaube nicht an Verschwörungstheorien.

Doch diese „Spaziergänge“ sind Wölfe im Schafspelz. Sie sind nicht das, als was sie den Teilnehmern verkauft werden: Sie werden nicht von ihresgleichen organisiert. Es ist nicht ein friedlicher Lichterzug von Menschen, die sich lokal zusammengefunden haben, sie entstehen nicht jede Woche aus dem Bedürfnis der netten Familie von nebenan heraus, sondern werden systematisch von einem großen rechten Netzwerk organisiert. Querdenker und Freiheitsboten rufen auf, veröffentlichen Kalender, organisieren und sichern den Zulauf – und feiern sich Woche für Woche dafür, wie viele ihnen wieder gefolgt sind. Menschen, die beteuern, sie seien ja nicht „rechts“, marschieren bereitwillig mit – bei einem Protestzug, der vor allem eines zeigen soll: Dass man sich dem demokratischen Staat und dem Rechtssystem nicht verpflichtet fühlt, dessen Regeln nicht einhalten muss.

Das beginnt damit, dass die Veranstaltungen nicht angemeldet werden und geht weiter beim Abstand und den Masken. Eine Polizei, die hier nicht durchgreift, die Züge nicht auflöst und nicht zumindest von amtsbekannten Personen wieder und wieder Personalien und Ordnungswidrigkeiten aufnimmt, bestätigt genau das, was das rechte Netzwerk beweisen möchte: „Wir machen das, weil wir es können. Weil uns niemand daran hindert. Und wir machen weiter, mehr und größer.“ Ein Eingreifen wird dann jedenfalls nicht einfacher.

Contra: Leichtfertige Urteile

Für mich ist das Vorgehen gegen die Aktionen derzeit nicht die entscheidende Frage. Mich bewegt etwas anderes. Mich interessiert, warum ich bei dem Versuch, über die sogenannten Lichterspaziergänge in Beelitz zu berichten, ein Paar mit Leiterwagen und Kind treffe, das man sich früher auch bei einer Anti-AKW-Demo vorstellen konnte, oder einen Rentner, der erzählt, er sei am 4. November 1989 bei der Demo auf dem Berliner Alex dabei gewesen. Menschen, die nicht in das Bild passen, das entsteht, wenn man nur in einschlägige Telegram-Chats schaut und erschrickt.

Das kann man naiv nennen. Für mich stellt sich die Frage, wie wir in der Mehrheitsgesellschaft inzwischen Andere voreilig in Schubladen stecken und über Ungeimpfte reden, als wären es Aliens. Wie leichtfertig wir Menschen, mit denen wir vorher kein Wort gesprochen haben, gleich mit in diese Ecke drängen und ihnen das Etikett „Schwurbler“ verpassen. Ich kenne eine junge, ungeimpfte Frau, die in einem Elternhaus groß wurde, in dem alternative Naturmedizin höher bewertet wird als die Schulmedizin. Ich muss das nicht verstehen, bin aber tolerant genug, nicht den Stab über sie zu brechen. Mich hat es aufgeregt, dass sie bei einer kleinen Geburtstagsfeier in einer Gaststätte auch mit negativen Test nicht dabei sein durfte. Sie kommt in kein Café, in kein Kleidungsgeschäft mehr hinein, obwohl von ihr als Geteste in dem Moment ein geringeres Risiko ausgehen kann als von Geimpften ohne Test.

Wir müssen uns nicht wundern, wenn auch Menschen, die keinen gefährden wollen, aber den Impfstoffen misstrauen, sich wie Aussätzige fühlen und die Nähe anderer suchen, weil wir nicht mehr mit ihnen reden. Wer in einer offenen Gesellschaft miteinander leben will, muss genauer hinsehen und hinhören, bevor er urteilt. Ohne Dialog mit denen, mit denen man reden kann, ist das nicht möglich.

Von Konstanze Kobel-Höller und Jens Steglich