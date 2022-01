Beelitz

Es kann wieder mehr getobt werden im Spielgarten auf dem Gelände der Landesgartenschau (Laga) Beelitz: Der zuvor per Bauzaun getrennte Bereich rund um das Wikingerschiff ist wieder für alle kleinen Kapitäne freigegeben, nachdem er aus Sicherheitsgründen seit dem Spätherbst eingezäunt war. Die Umzäunung war vorsorglich aufgebaut worden, da altersschwache Äste der alten Weide neben dem Schiff hätten abbrechen können. Jetzt wurde die Weide zurückgeschnitten und die Stadt hat den Bereich wieder zum Toben freigegeben.

Der Baum wird neue Zweige austreiben

„Es ist uns glücklicherweise immer gelungen, den Kindern aus Beelitz und Umgebung so viel Spielfläche wie möglich unter Einhaltung der Sicherheit für die Kleinen zu bieten. Dass jetzt auch das Schiff wieder bespielt werden kann, freut mich ebenso wie die Tatsache, dass wir die Weide direkt am Spielplatz erhalten konnten“, sagt Bürgermeister und Laga-Geschäftsführer Bernhard Knuth. Der Baum wird nach Einschätzung der Laga-Gärtner spätestens im Frühjahr neue Zweige austreiben – ein Hingucker und Schattenspender.

Künftiges Matschbecken ist noch eingezäunt

Weiterhin eingezäunt ist auf dem Spielgarten lediglich das künftige Matschbecken. Die Arbeiten am Becken sind inzwischen abgeschlossen, das Areal ist mit Sand und hellem, federndem Bodenbelag ausgestattet. Auch rund um das Becken sind bereits Weidenhecken gepflanzt. Derzeit werden noch letzte Arbeiten an der Gestaltung rund um das Becken durchgeführt, in dem Kinder dann spätestens mit den wärmeren Temperaturen im Frühjahr nach Herzenslust Matschburgen bauen können.

Großer Spielplatz am 7. Oktober eröffnet

Der große Spielplatz ist am 7. Oktober offiziell eröffnet worden. Seither werde er jedes Wochenende von dutzenden Familien besucht, berichtet ein Stadtsprecher. Dabei kommen nicht nur Beelitzer Familien, sondern auch in den Nachbargemeinden habe sich der Spaßfaktor des Platzes mit Geräten für Kinder vom Kleinkindalter bis hin zu Jugendlichen herumgesprochen.

Knuth hebt das Ziel hervor, eine kinderfreundliche Stadt zu sein. „Deshalb sind wir froh, dass es im Rahmen der Landesgartenschau möglich war, solch ein Spieleparadies zu errichten“, sagt er.

Dauerkarten für die Laga noch zum Sonderpreis

Die Stadt Beelitz gibt noch bis Ende Januar Dauerkarten für alle Laga-Tage vom 14. April bis zum 31. Oktober zum Sonderpreis im Vorverkauf heraus. Die ermäßigten Karten gibt es zum Sonderpreis von 65 statt 110 Euro, benötigt wird ein Porträtfoto und eine Telefonnummer für die Kontaktnachverfolgung im Rahmen der geltenden Corona-Richtlinien. Laga-Tickets gibt es bei der Beelitzer Tourist-Info und in der MAZ-Ticketeria im Potsdamer Stern-Center.

