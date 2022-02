Beelitz

Es ist entschieden: Die Dezember-Sitzung der Beelitzer Stadtverordnetenversammlung, die im Audio-Format stattfand, muss wiederholt werden. Der Grund ist ein formaler Fehler: Audiositzungen müssen mit einer außergewöhnlichen Notlage begründet und beschlossen werden – und zwar mit einer Zweidrittelmehrheit der kommunalen Vertreter. Im Dezember fehlte diese in der Stadtverordnetenversammlung. Die Kommunalaufsicht musste dies auf Anfrage der Stadtverwaltung klären, berichtete Bürgermeister Bernhard Knuth (UKB).

Die Fraktionen Grüne/FDP und SPD/ Gemeinsam für Beelitz stimmten im Dezember gegen den Beschluss. Begründung: Die Notlage sollte bis zum April und damit für einen zu langen Zeitraum festgelegt werden, argumentierten die Kritiker des Beschlusses.

Kommunalaufsicht griff ein

Die Frage hieß daraufhin für den Bürgermeister, steht Landesrecht über dem Recht der Kommunen, den Beschluss der pandemischen Lage zu verhindern? Die Kommunalaufsicht soll sich sogar mit dem Innenministerium beraten haben, heißt es aus der Stadtverordnetenversammlung. Die Kommunalaufsicht bestätigte, ohne die Zweidrittel-Mehrheit ist der Beschluss ungültig. Kommunale Präsenzversammlungen an den Bildschirm zu verlegen, soll eine durch die Pandemie ausgelöste Notlösung bleiben, so der Bürgermeister. Die Kommunen bestimmen deswegen in dieser Frage zu Recht.

In ihrer turnusmäßigen Sitzung am Dienstag, dem 22. Februar (Audiositzung), werden die Abstimmungen zur außergewöhnlichen Notlage und alle Beschlüsse vom Dezember wiederholt. Die drei Ausschuss-Sitzungen im Februar sind in den März verlegt.

Dass am 22. Februar um 18 Uhr die erforderliche Mehrheit zustande kommt, soll im Vorfeld gesichert werden, so Knuth. Und der Beschluss wird nur noch für einen Zeitraum von 14 Tagen gültig sein.

Von Gesine Michalsky