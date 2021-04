Beelitz/Zauchwitz

So klein war die Runde beim Spargelanstich in der Beelitzer Region schon lange nicht mehr. Ein bisschen erinnerte das an die Anfänge in den 1990er Jahren, als man einen Spargelstand an den Rand gestellt hat und die Saison war eröffnet. Später kam die Zeit, in der die Spargelkönigin mit Kutsche vorfuhr, auch allerlei andere Prominenz anreiste, auf der Bühne und drumherum ein großes Programm geboten wurde und sich die Fotografen zum Fototermin auf dem Spargelfeld drängelten, als wären die Kanzlerin und der Bundespräsident gemeinsam angereist, um die Erntesaison fürs Edelgemüse zu eröffnen. Der Wandel des traditionellen Spargelanstichs zu einem Event mit hunderten Gästen war auch ein Ausdruck für die Erfolgsgeschichte, die sich im Beelitzer Spargelanbaugebiet seit 1990 abspielt.

„Es funktioniert wesentlich besser als im vergangenen Jahr“

Das große Fest zum diesjährigen Spargelanstich auf dem Syringhof in Zauchwitz hat die Corona-Pandemie verhindert. Und so war die Gästezahl am 8. April 2021 an zwei Händen abzählbar. Die pandemiebedingte Reduktion ist kein Zeichen für einen Niedergang, eher ein Symbol dafür, dass die Beelitzer Spargelbauern schnell gelernt haben, mit der unsichtbaren Heimsuchung und einer ungewöhnlichen Situation umzugehen. „Es funktioniert wesentlich besser als im vergangenen Jahr“, sagt Thomas Syring, der Gastgeber des diesjährigen Spargelanstichs. Im Corona-Jahr 2020 konnten 25 Prozent der 40 Hektar großen Spargelanbaufläche des Zauchwitzer Betriebes nicht abgeerntet werden, weil Erntehelfer fehlten.

Erntehelfer müssen vor der Einreise PCR-Test machen

Die Spargelstecher, die zumeist aus Polen und Rumänien kommen, können anreisen und sind in der Beelitzer Region zum Teil schon da. Sie müssen vor der Einreise in ihrem Heimatland einen PCR-Test machen und in Deutschland vorzeigen, nach der Ankunft folgt ein Schnelltest und während der Erntezeit gibt es regelmäßige Schnelltests, sagt Syring. Und die Erntehelfer arbeiten und leben in festen Gruppen, die nicht vermischt werden.

Derzeit bremst nur das Wetter die Erntehelfer etwas aus

Derzeit bremst nur das Wetter die Erntehelfer etwas aus. Die kalten Temperaturen dämpfen momentan das Wachstum des Spargels. „Wir hatten nachts minus vier Grad und tagsüber fünf bis neun Grad“, so Syring. „Der Spargel wächst jetzt langsam, aber er wächst“, sagt er und fügt hinzu: „Ohne Folie hätten wir jetzt keinen Spargel. Sie hat den Effekt, dass die Temperatur im Damm in der Nacht gehalten werden kann.“ Kurz vor Ostern, als es fast 20 Grad warm war, habe der Spargel so etwas wie eine Initialzündung bekommen. Das Wachstum kam in Gang und „wir konnten so den ersten Spargel am 1. April auf dem Hof verkaufen“, sagt Syring. Wegen des gedämpften Wachstums „ernten wir derzeit alle drei bis vier Tage, aber der Anfang ist gemacht“.

20 000 Kilogramm werden täglich trotz der Kühle geerntet

Die Erntemengen reichen noch nicht aus, um alle Verkaufsstände mit zu beliefern. „Wir haben am Mittwoch den ersten Stand geöffnet und heute fünf Stände“, sagte er am Donnerstag. Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Beelitzer Spargelvereins, spricht von täglich etwa 20 000 Kilogramm, die trotz der kühlen Witterung derzeit auf den Feldern in der Beelitzer Region insgesamt geerntet werden. Dort wird auf rund 1700 Hektar Spargel angebaut. Mindestens 10 000 Tonnen des Edelgemüses wollen die Beelitzer Spargelbauern in dieser Saison ernten. Jakobs geht davon aus, „dass dann in der nächsten Woche fast alle Verkaufsstände in der Region öffnen können“.

„Ab nächster Woche beginnt die normale Ernte“

„Die Erntemenge ist derzeit deutlich geringer, aber in den nächsten Tagen erwarten wir mehr Wärme“, sagt auch Ernst-August Winkelmann vom Spargel- und Erlebnishof in Klaistow. „Wir lassen alle Erntehelfer anreisen und gehen davon aus, dass ab Ende nächster Woche die normale Ernte beginnt“, so Winkelmann, der in dem kühlen Wetter kein Drama erkennen kann. „Der April macht, was er will. Das ist nichts ungewöhnliches.“

Spargel-Drive-in hat seit dem 1. April geöffnet

Das Hofrestaurant in Klaistow muss wie andere Gaststätten wegen Corona geschlossen bleiben. Aber dafür hat der Spargel-Drive-in in Klaistow seit dem 1. April wieder geöffnet – ein Projekt aus der ersten Corona-Saison 2020, das auch für die schnelle Lernfähigkeit der Spargelbauern steht. Der Gast fährt mit dem Auto vor, bestellt und bekommt das Essen abgepackt und kann es im Auto oder zu Hause genießen. „Der Spargel-Drive-in wird sehr gut angenommen, wir haben da ordentlich zu tun“, sagt Winkelmann. Sechs Spargelgerichte werden angeboten. „Der Hauptrenner ist Spargel mit Schnitzel und Kartoffeln.“

Der Klaistower Betrieb, der in der Beelitzer Region auf rund 800 Hektar Spargel anbaut, verkauft die Hälfte des Edelgemüses direkt an die Kunden – im eigenen Hofladen oder an den Verkaufsständen. „Die andere Hälfte geht in den Großhandel“, sagt Winkelmann.

„Folienwirtschaft hat auch einen sozialen Aspekt“

In der Folienwirtschaft, die am Image der Beelitzer Spargelbauern nagt, hat er auch einen sozialen Aspekt ausgemacht, der zu wenig betont werde. „Ohne Folie gäbe es noch keinen Spargel und unsere Erntehelfer hätten jetzt keine Arbeit“, sagt er. Sie ermögliche für die Erntehelfer „einen regelmäßigen Arbeitsablauf“. Die Folie, die auch die Feuchtigkeit im Boden halte und mit der Einfluss auf die Temperatur im Damm und damit auf das Spargelwachstum genommen wird, sei deshalb ein wesentlicher Bestandteil für eine gute Betriebsführung, so Winkelmann.

