Beelitz

Das war ein Schreck am Sonntagabend. Ein Sturm ist durch Potsdam-Mittelmark gefegt und hat gehörigen Schaden angerichtet. Bäume sind umgeknickt, Dächer wurden abgedeckt.

Gegen 18 Uhr fegte der Sturm durch die Beelitzer Ortsteile Busendorf, Kanin und Klaistow. Etwa 20 Bäume wurden entwurzelt, ein Carport stürzte ein und Straßen wurden verwüstet. Auf einigen Dächern rutschten die Dachpfannen herunter.

Laut Polizei blockierten abgebrochene Äste die Landstraße bei Klaistow. Im Nachbarort Kanin wurden infolge des Unwetters unter anderem einzelne Ziegel eines Kirchendachs abgetragen.

Auch von Starkregen wurden die Anwohner nicht verschont. Einige hatten Angst, berichtet sie der MAZ. Nach zwei Minuten soll alles jedoch vorbei gewesen sein.

Aufräumarbeiten beginnen am Montag

Vor Ort sicherten die Kameraden der Feuerwehr Beelitz die zerstörten Bereiche ab. Am Montag soll nun mit den Aufräumarbeiten begonnen werden.

Beelitz: Tornado oder Downburst? Medienmeldungen zufolge soll am Abend ein Tornado durch Beelitz bei Potsdam gezogen sein. Ohne dies bereits abschließend zu beurteilen, halten wir nach Sichtung des bisher vorliegenden Bildmaterials einen Downburst für wahrscheinlicher. Mehr hier im Video: Gepostet von WetterOnline am Sonntag, 18. August 2019

Der Deutsche Wetterdienst hatte im Vorfeld vor heftigen Gewittern in Brandenburg gewarnt. Die Meteorologen hatten unter anderem Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu drei Zentimetern und heftige Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 105 Kilometern pro Stunde erwartet. Die Unwetterzelle sollte am Abend Richtung Berlin ziehen und womöglich vor allem den Süden der Hauptstadt treffen. Gewitter gab es schon früher am Sonntag: Etwa im brandenburgischen Dorf Klaistow sei es schon am frühen Abend extrem stürmisch gewesen, sagte ein DWD-Meteorologe.

Von RND/dpa/ Lisa Neumann