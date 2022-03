Teilweise Busse statt Bahnen auf der Odeg-Linie 33 zwischen Beelitz-Stadt und Michendorf

Treuenbrietzen

In dieser Woche kommt es zu Einschränkungen auf der Regionlbahnlinie 33 zwischen Berlin-Wannsee und Jüterbog. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Beelitz-Stadt und Michendorf. Darauf hat die Ostdeutsche Eisenbahn hingewiesen.

Vier Fahrten sind betroffen

Grund für die Einschränkungen sind Bauarbeiten am Bauarbeiten am Netz der Deutschen Bahn-AG. Betroffen sind einige Fahrten von Montagabend bis Mittwoch früh. Es entfallen folgende Züge: 4.19 Uhr ab Beelitz Stadt nach Berlin; 20. 40 Uhr ab Jüterbog,; 21.12 und 23.12 Uhr ab Berlin-Wannsee. Zusätzlich verkehrt der Zug – regulär 21.22 Uhr – ab Michendorf am Montag- und am Dienstagabend 30 Minuten später nach Berlin.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird zwischen Beelitz-Stadt, wo demnächst die Landesgartenschau beginnt, und Michendorf eingerichtet. Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder können damit nur in begrenztem Maß befördert werden.

Von René Gaffron