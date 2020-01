Beelitz

In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter zwei parkende Kleintransporter in der Edelstraße und in der Karl-Liebknecht-Straße in Beelitz angegriffen. Die Täter schlugen jeweils eine Seitenscheibe ein. Welche Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet worden, ist noch unklar. Angaben zur Schadenshöhe liegen der Polizei noch nicht vor. Sie nahm Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls auf.

Von MAZonline