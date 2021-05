Beelitz

Unbekannte haben versucht, einen Kleintransporter auszuräumen, dessen Fahrer nach einem Unfall ins Krankenhaus gebracht worden war. Nach dem Unfall vom 4. Mai stand der Transporter verschlossen an der Unfallstelle im Beelitzer Ortsteil Busendorf. Die Autoknacker schlugen die Seitenscheibe des Wagens ein und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Doch sie hatten Pech: Durch den Unfallschaden waren die Türen im hinteren Bereich so stark beschädigt, dass sie sich nicht öffnen ließen. Die Täter mussten schließlich unverrichteter Dinge den Ort verlassen.

Es wurde eine Anzeige aufgenommen. Kriminaltechniker suchten Spuren.

Von MAZonline