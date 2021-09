Beelitz

Zu einem Unfall ist es am Montagabend auf der A 9 bei Beelitz in Fahrtrichtung Leipzig gekommen. Der Fahrer eines BMW fuhr aus bisher ungeklärter Ursache auf einen Lastkraftwagen auf. Durch die Kollision geriet der BMW an die rechte Leitplanke und kam dann auf dem rechten Fahrsteifen zum Stehen.

BMW-Fahrer kam mit Rettungswagen ins Krankenhaus

Der BMW-Fahrer wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen lagen am Abend noch keine Informationen von der Polizei vor.

Feuerwehrleute beseitigten nach dem Unfall ausgelaufenes Öl und Benzin von der Fahrbahn. Quelle: Julian Stähle

Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Nach MAZ-Informationen hatten andere Autofahrer und der Lkw-Fahrer sofort angehalten, um erste Hilfe zu leisten. Ein anderer Lastwagen-Fahrer, der sich dahinter befand, soll mit seinem Fahrzeug zwei Fahrspuren bewusst blockiert haben, um die Unfallstelle zu sichern.

Feuerwehren sicherten Unfallstelle

Zum Unfallort waren auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Beelitz und Fichtenwalde geeilt. Sie sicherten die Unfallstelle, klemmten die Batterie des Unfallwagens ab und beseitigten Öl und Benzin, das aus dem BMW auf die Fahrbahn gelaufen war.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam nur kurzzeitig auch zu einer Vollsperrung. Am BMW entstand Totalschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Von Julian Stähle/Jens Steglich