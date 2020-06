Beelitz

Die Stadt Beelitz hat mit den ersten Vandalen zu kämpfen, die hässliche Spuren auf dem künftigen, bereits gestalteten Gartenschaugelände und auch in der Altstadt hinterlassen. Wie Stadtsprecher Thomas Lähns mitteilte, wurden in den vergangenen Nächten die neuen Laternenmasten im künftigen Bürgerpark mit Farbe beschmiert und eine der Holzbänke wurde angeschmort. „Jetzt haben die Täter auch noch eine Spargelskulptur aus dem Boden herausgerissen und kopfüber im Altglascontainer versenkt“, sagte er. Die Stadt wolle solchen Umtrieben von Anfang an entschlossen entgegentreten. Sie lässt nun unter anderem das Laga-Gelände nachts von einem Wachschutzunternehmen beaufsichtigen.

„Ich kann nicht verstehen, wie manche mutwillig Dinge angreifen, welche die Lebensqualität für uns alle in der Stadt verbessern sollen“, sagte Bürgermeister Bernhard Knuth. „Die Zerstörung von Allgemeingut ist weder witzig noch irgendein Ausdruck von Stärke. Es ist im Gegenteil einfach nur feige und zeugt von sehr geringem Selbstbewusstsein, sich heimlich an solchen Sachen zu vergehen. Leiden müssen wir letztendlich alle darunter.“

Auf Antiken-Gott Apoll wurde geschossen

Zu den Dingen, die offenbar eine große Anziehungskraft auf die Randalierer ausüben, gehören immer wieder auch Kunstgegenstände wie die neuen Statuen, die vor rund zwei Wochen in den Rondellen an der Nieplitz aufgestellt worden sind. „Diese sind zum Schutz vor Wetter und Vandalismus noch in Folie verpackt, eine davon hatte man schon versucht, auszuwickeln“, sagte Lähns. Wiederholt das Ziel von Angriffen war laut Lähns auch die Skulptur im Wasserturmpark gewesen: „Sogar geschossen wurde auf den ’Apoll’, der auf halber Höhe der Treppenanlage steht“ – wie auch auf die Laternen, die das Gelände beleuchten. „Wir vermuten, dass mit Luftgewehr oder einer Softair-Waffe geschossen wurde. In der Skulptur sind kleinere Einschusslöcher“, sagte der Stadtsprecher auf Nachfrage.

Auf die Figur des Antiken-Gottes Apoll im Park am Fuße des Beelitzer Wasserturmes wurde geschossen – vermutlich mit einem Luftgewehr oder einer Softairwaffe. Quelle: Lähns

„Wir werden solche Angriffe nicht einfach hinnehmen“, so Knuth. „Sollte jemand dabei erwischt werden, wie er sich mutwillig an öffentlichem Eigentum vergreift, wird diese Person angezeigt und knallhart zur Begleichung jener Kosten herangezogen, die sie verursacht hat“, kündigt er an. Die Stadt sei immer sehr kulant, „wenn sich Gruppen von vornehmlich jüngeren Leuten auf öffentlichen Plätzen aufhalten und dabei auch mal über die Stränge schlagen“. Hinterlassenschaften wie Pizzakartons und haufenweise Flaschen wie zum Beispiel im Lustgarten würden morgens ohne großes Aufhebens vom Bauhof weggeräumt. „Wir alle waren mal jung und haben uns sicher auch nicht immer so benommen, wie man es von uns erwartet hat“, so Knuth.

Künftiges Gartenschaugelände soll offen bleiben

Auch dass das künftige Gartenschaugelände im ersten fertiggestellten Bereich nicht einfach komplett abgeriegelt wird, sei ein Zugeständnis an die Bürgerschaft. Viele würden das Angebot dankbar annehmen und auf den neuen befestigten Wegen an der Nieplitz schon einmal spazieren gehen. „Das soll auch weiterhin so bleiben, nicht zuletzt weil eine gewisse Belebung Randalierer fernhält.“ Wer aber meint, nachts sein Unwesen treiben zu müssen, könnte in Zukunft eine böse Überraschung erleben, heißt es von Seiten der Stadt.

