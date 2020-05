Borkwalde

Kurz vor dem Schlafen gehen wagt Jürgen Schaldach aus Borkwalde immer noch einen Blick in den Sternenhimmel. An den vergangenen Abenden herrschte dort des öfteren klare Sicht auf das Firmament. Die Venus erstrahlt in größter Helligkeit. Die ebenfalls beeindruckende Mondsichel hält respektvoll Abstand daneben.

Die Konstellation ist MAZ-Leser Jürgen Schaldach aufgefallen. Der Hobbyfototograf hat deshalb diese sehenswerten Schnappschüsse gegen 22 Uhr nahe der Birkenstraße machen können. Warum in die Ferne schweifen . .. ?, könnte also das Motto lauten, wenn sich doch herrliche Motive vor der Haustür finden.

Anzeige

Nachts in der Borkwalder Birkenstraße. Quelle: Jürgen Schaldach

Weitere MAZ+ Artikel

Die Mitstreiter aus der Fotogruppe „Blende 8“ mussten jedenfalls auf ihre Frühjahrsexkursion verzichten und dokumentieren so mehr denn je die heimische Umgebung.

Von René Gaffron