Beelitz

Der Ausbau der B 246 in Beelitz ist fast abgeschlossen. Wie von Frank Schmidt vom Landesstraßenbetrieb zu erfahren war, soll die Brücker Straße (B246) am 16. oder 17. Dezember für den Verkehr freigegeben werden. Der Abschnitt zwischen Kreisverkehr und Ortsausgang in Richtung Reesdorf wurde für etwa 1,5 Millionen Euro ausgebaut und bekam in Bereichen mit Wohnhäusern Gehwege. „Auch sämtliche Leitungssysteme sind erneuert worden“, sagte Schmidt. So liegen jetzt an der Brücker Straße neue Trink- und Abwasserleitungen in der Erde. Auch die Regenwasserkanäle wurden runderneuert – genauso Medienleitungen der Telekom.

Emotionen kochten hoch

Mit der Freigabe der Bundesstraße dürften auch die Pendler aufatmen, die in den vergangenen Monaten die Umleitungsstrecke fahren mussten. Zu Beginn der Bauarbeiten im März dieses Jahres waren die Emotionen unter Anwohnern der umliegenden Anliegerstraßen hochgekocht.

Der Umleitungsverkehr wälzte sich trotz anderer Ausschilderung und anderer Ankündigungen etwa durch Friedrichshof, Schiller- und Kantstraße, die erst kurz zuvor ausgebaut worden waren – finanziert von den Anliegern, die 90 Prozent der Kosten trugen und dann mit Ärger auf Autos und Lastwagen blickten, die ihre gehweglosen Straßen als Umleitungsstrecke nutzten.

Die Stadt reagierte mit einer Schranke auf der B 246, die sich fortan nur noch für jene zufahrtsberechtigten Autofahrer öffnen sollte, deren Handynummern gespeichert waren. Die Schranke ist in der Bauzeit allerdings wiederholt schwer beschädigt worden.

Umgehung mit der Schranke, die oft demoliert wurde. Quelle: privat

„Sie musste mehr als 20-mal repariert werden“, sagte Stadtsprecher Thomas Lähns. Mit der Fertigstellung der Brücker Straße ist die Schranke nun Geschichte. Die Demolierungen an ihr könnten aber noch ein Nachspiel haben. Die Stadt zeigte die Beschädigungen an. „Damit befasst sich die Polizei“, sagte Lähns.

Ersatz für Fällungen

Für Wirbel hatten vor Baubeginn auch die Fällungen von 13 großen Eichen an der Brücker Straße gesorgt. An der Straße werden acht neue Bäume als Ersatz nachgepflanzt. Der Landesbetrieb sagte zudem zu, 300 weitere Bäume auf Beelitzer Gebiet zu pflanzen. Die Stadt will dem Landesbetrieb vorschlagen, den größten Teil der 300 Bäume an den Verbindungsstraßen beziehungsweise -wegen zwischen Wittbrietzen und Dobbrikow sowie zwischen Birkhorst und Salzbrunn zu pflanzen.

Von Jens Steglich