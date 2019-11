Brück/Beelitz

Auf der Bundesautobahn A9 in Richtung Potsdam haben sich am Donnerstag kurz hintereinander zwei Autounfälle zwischen Brück und Beelitz ereignet. Ein 56-Jähriger war am Nachmittag zu schnell mit seinem Mercedes unterwegs und kam rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen die Leitplanke und stieß dann mit einem Opel zusammen, in dem neben dem 32-jährigen Fahrer noch ein 41-jähriger Beifahrer saß.

Die Insassen beider Fahrzeuge wurden bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Strecke wurde vorübergehend gesperrt, um die Unfallwagen abzuschleppen.

Zweiter Unfall am Stauende

In dem Stau, der durch den Unfall entstand, kam es wenig später zu einem weiteren Unfall. Kurz vor dem Stauende hatte ein 33-jähriger Kia-Fahrer noch schnell von der mittleren auf die Linke Spur gewechselt und dabei einen VW übersehen, der bereits gestoppt hatte.

Der Kia rammte den VW, an dessen Steuer ein 55-Jähriger saß. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und noch am Unfallort ambulant behandelt. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Von MAZonline