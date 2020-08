Die vermisst gemeldete Lena-Sophie ist wieder da. Wie die Polizei mitteilte, hat sich das 14-jährige Mädchen nach den Vermisstenmeldungen in der Presse selbstständig bei der Polizei gemeldet. Sie hatte am 19. Juli ihre Jugendwohngruppe in Beelitz verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt.