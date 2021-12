Beelitz

Angetreten für die neue Chefin, Augen geradeaus: Die erste Dienstreise der neuen Bundesministerin der Verteidigung führte nach Brandenburg. Christine Lambrecht ((SPD) besuchte am Dienstag zuerst das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Schwielowsee bei Potsdam, danach ging es dann an die Basis, in die Truppe. Als ersten Truppenteil ihrer Amtszeit inspizierte sie das Logistikbataillon 172 in Beelitz.

„Es ist eine große Ehre und ein Zeichen der Wertschätzung, dass die Ministerin in Beelitz bei uns ihren Antrittsbesuch in der Truppe gemacht hat“, sagte Anja Buresch-Hamann, Kommandeurin des Logistikbataillons 172 in Beelitz nicht ohne Stolz. Neugierig fragte Christine Lamprecht vom Spieß der 1. Kompanie bis zur Kommandeurin die Soldatinnen Soldaten nach ihren Nöten und Sorgen.

„Hallo, ich bin die Neue“

„Hallo, ich bin die Neue,“ begrüßte die Ministerin die Beelitzer Soldaten dabei jovial, ernte dabei einen großen Lacher in der Truppe und hatte damit das persönliche Gespräch auch ohne die Öffentlichkeit eröffnet. Am Biwakplatz in der Hans-Joachim-von-Zieten-Kaserne nahm sich die neue Ministerin über eine Stunde Zeit, um mit den Soldaten persönliche Gespräche zu führen.

Von der Kommandeurin wollte sie wisse, was der Verband in der Vergangenheit geleistet hat: Corona-Amtshilfe, Einsatz im Ahrtal, Brände in Brandenburg. Besonders interessierte sie sich für die Corona-Tätigkeiten der Soldaten. „Sie helfen dabei konkret, dafür möchte ich ihnen danken“, sagte die Ministerin. Aber es wurden auch die Mängel in der Ausrüstung der Truppe von den Soldaten angesprochen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So zeigte die Kommandeurin der Ministerin einen LKW aus den 7oiger Jahren, der immer noch im Einsatz ist. „Allerdings nur zur Ausbildung, er ist nicht im Einsatz, weil er den Soldaten keinen Schutz bietet“, erklärte Anja Buresch-Hamann. Sie freute sich bereits auf 50 neue LKWs, die in Beelitz stationierte werden sollen.

Die Ministerin versprach der Truppe, „dass sie sich vom ersten Tag an für die Modernisierung des Beschaffungswesen“ einsetzen will und dort auch in den Strukturen etwas ändern wolle. Die Verpflichtung der Politik den Soldaten gegenüber mit der besten möglichen Ausrüstung die Aufgaben zu erfüllen, unterstrich sie in ihrer Rede. „Wir werden die Verteidigungsausgaben weiter erhöhen“, sagte sie, „genauso wie es der neue Kanzler Olaf Scholz bereits ankündigt hat.“

Abschied zu den Auslandseinsätzen

Das Bataillon war nicht nur für die neue Ministerin angetreten. Verabschiedet wurden auch 27 Soldaten aus Beelitz in den Einsatz in Mali, Niger, Kosovo, Nordirak und der Operation Irini bei der Gelegenheit. Auch kündigte die Kommandeurin an, dass der Verband im nächsten Jahr Aufgaben innerhalb der Nato Respondece Force (NRF) übernimmt und 300 Beelitzer Soldaten dafür speziell ausgebildet werden. „2023 sollen dann diese Fähigkeiten dann bereit stehen, sofern sie abgerufen werden“, so Anja Buresch-Hamann.

Anja Buresch-Hamann (l.), Kommandeurin des Logistikbataillons 172 in Beelitz, erklärt der neuen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht die Aufgaben ihrer Einheit. Quelle: Ulrich Hansbuer

Die Ministerin stimmte die Soldatinnen und Soldaten bereits auf die neuen Aufgaben ein. „Wir brauchen ein sichtbares Zeichen der Nato an ihrer Ostflanke und Sie stehen dafür – für Ihr Engagement danke ich von Herzen“, so Christine Lamprecht. Das bedeutet für die Beelitzer Soldaten im nächsten Jahr vermehrte Aufenthalte auf dem Truppenübungsplatz und das Üben des Einsatzes mit anderen Nato-Verbänden.

In ihrer Rede vor den Beelitzer Soldaten erklärte die neue Ministerin, dass sie sich für mehr Respekt und Anerkennung für die Soldaten in der Breite der Gesellschaft einsetzen wolle. Dabei warnte sie aber auch: „Null Toleranz bei jeglicher Form von Extremismus in der Truppe“, sagte die Ministerin. Es gelte die Werte der Demokratie und des Grundgesetzes auch zu leben, für die man kämpft.

General Schütt übernimmt Einsatzführungskommando

Das Kommando über die Auslandseinsätze der Bundeswehr übernimmt Generalleutnant Bernd Schütt (60). Der Offizier werde neuer Befehlshaber des Einsatzführungskommandos, bestätigte ein Sprecher dort am Dienstag auf Anfrage. Er löst Generalleutnant Erich Pfeffer ab, der vor dem Jahreswechsel in den Ruhestand geht. Schütt war zuletzt Leiter Strategie und Einsatz im Verteidigungsministerium.Das Einsatzführungskommando ist die zentrale Schaltstelle der Auslandseinsätze. Als gefährlichstes Einsatzgebiet gilt derzeit das westafrikanische Mali, wo die Bundeswehr am UN-Einsatz Minusma sowie an der EU-Ausbildungsmission EUTM beteiligt ist. Der Einsatz soll im kommenden Jahr auf den Prüfstand.

Von Ulrich Hansbuer