Projektentwickler Juwi und die Recura-Kliniken in Beelitz-Heilstätten haben ihren Konflikt um Windräder im Klinikumfeld beigelegt. Um es freizuhalten, verzichtet Juwi auf fünf Anlagen. Der Weg für den Bau der anderen Windräder in einem Wald bei Beelitz ist damit aber noch nicht frei, obwohl sie bereits genehmigt sind.

Windräder im Wald sind in der Region umstritten. In dem Forstgebiet in der Reesdorfer Heide will die Firma Juwi nun noch sieben Anlagen bauen. Quelle: dpa