Viel Stress, wenig Geld: In Deutschland herrscht in Pflege- und Therapieberufen Fachkräftemangel und in der Corona-Pandemie warfen nicht wenige Pflegekräfte das Handtuch. Warum aber wollen trotzdem junge Menschen genau in diesem Bereich arbeiten? Ein Gespräch mit zwei Auszubildenden.