Autofahrer müssen sich ab dem Frühjahr in einigen Gegenden auf Einschränkungen und Sperrungen einstellen. Nach dem Winter beginnt im Landkreis Potsdam-Mittelmark die neue Saison für den Ausbau von Straßen und Radwegen. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Vorhaben, die der Landes- und der Kreisstraßenbetrieb trotz Corona in diesem Jahr umsetzen.

Ausbau der Brücker Straße in Beelitz beginnt Ende März

Ende März will der Landesstraßenbetrieb den Ausbau der Brücker Straße (B 246) in Beelitz beginnen. Die Bundesstraße wird ab dem Kreisverkehr bis zum Ortsausgang Beelitz auf einer Länge von etwa 870 Meter ausgebaut und bekommt auf beiden Seiten abschnittweise Gehwege, die bislang weitgehend fehlen. Während der Arbeiten ist die Brücker Straße für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. „Die Fahrzeuge werden über die L 88 in Beelitz-Heilstätten und die A 9 umgeleitet. Anlieger erreichen ihre Grundstücke aber weiterhin“, sagte Frank Schmidt, Chefplaner des Potsdamer Landesstraßenbetriebes.

Der Abschnitt der B 246 soll bis Ende des Jahres fertiggestellt werden

Geplant ist, den Ausbau dieses Abschnitts der B 246 bis Jahresende abzuschließen. Weil die Ausschreibung für das Projekt noch läuft, wollte er sich zu den Baukosten nicht äußern. Der Zuschlag für die Arbeiten soll laut Schmidt bis 12. März erfolgen. Im vergangenen Jahr waren die Kosten für den Ausbau auf 1,3 Millionen Euro geschätzt worden.

Projekte 2021 im Potsdamer Umland Quelle: Detlev Scheerbarth

Ebenfalls Ende März soll der Ausbau der Ortsdurchfahrt Ruhlsdorf (L 794) beginnen. Zunächst wird der erste Bauabschnitt zwischen der Stadtgrenze Teltow bis zur Kreisstraße (Stahnsdorfer Straße) in Angriff genommen. Der Verkehr soll während der Arbeiten über die besagte Kreisstraße in Richtung Stahnsdorf umgeleitet werden. Gebaut wird auch eine neue Regenwasserableitung mit Reinigungsanlage. Danach folgt der nächste Abschnitt der Ruhlsdorfer Ortsdurchfahrt, der wahrscheinlich ab Ende 2021 oder Anfang 2022 von der Kreisstraße (Stahnsdorfer Straße) bis zum Ortsausgang Ruhlsdorf in Angriff genommen werden soll.

Die Abschnitte sind laut Schmidt so konzipiert, um sicherstellen zu können, dass der Schulbus bis zur Grundschule fahren kann. Die gesamte Ortsdurchfahrt Ruhlsdorf will der Landesstraßenbetrieb bis zum Sommer 2022 fertiggestellt haben.

Fahrbahn der Kreisstraße Richtung Ruhlsdorf wird erneuert

An dieses Landesprojekt schließt der mittelmärkische Kreisstraßenbetrieb ein eigenes Vorhaben an. Er will dieses Jahr die Fahrbahn der Kreisstraße 6901 von der Ortslage Ruhlsdorf bis zum Kreisverkehr zur Iserstraße erneuern. Auch der Kreisverkehr selbst wird auf Vordermann gebracht. In dem etwa 1000 Meter langen Abschnitt sollen zudem Schäden am dortigen Radweg beseitigt werden. Geplant ist derzeit, mit der Fahrbahnerneuerung Ende dieses Jahres zu beginnen.

Kosten werden auf 750 000 Euro geschätzt

Die Kosten für das Vorhaben des Kreisstraßenbetriebes werden auf 750 000 Euro geschätzt, davon sollen 561 000 Euro über Fördermittel aufgebracht werden. Sperrmaßnahmen während der Arbeiten werden nach Kreis-Angaben mit der Baumaßnahme des Landes an der Ortsdurchfahrt Ruhlsdorf abgestimmt.

In der Iserstraße in Teltow soll der Asphalt konserviert werden

Zudem plant der Kreisstraßenbetrieb in der Iserstraße in Teltow auf einer Länge von 1500 Metern eine Asphaltkonservierung. Sie soll den Alterungsprozess zu verzögern und die Nutzungsdauer verlängern.

Bereits gebaut wird der Radweg zwischen Saarmund und Philippsthal

Bereits gebaut wird der Radweg an der L 77 zwischen Saarmund und Philippsthal. Der Landesbetrieb baut ihn vom Abzweig zum Saarmunder Bahnhof bis zum Kreisverkehr Phillipsthal, der hinter dem Ort liegt. In Philippsthal selbst müssen die Radfahrer die Fahrbahn nutzen. Dort fehlt der Platz für einen Radweg und für Schutzstreifen. Mit dem neuen Radweg an der L 77, der 2021 fertiggestellt werden soll, entsteht für Radfahrer eine Netzverknüpfung. Sie haben dann in drei Richtungen eine Radweganbindung – nach Drewitz, Güterfelde und Ludwigsfelde.

Radweg zwischen Klaistow und Glindow bis Ende des Jahres fertig

Bis Ende dieses Jahres will der Landesstraßenbetrieb auch den Bau des neuen Radwegs an der L 90 zwischen Klaistow und Glindow abschließen. Ein erster Abschnitt zwischen dem Ort Klaistow und dem gleichnamigen Spargelhof ist bereits fertig. Der neue Radweg wird in Glindow bis zum Kreisverkehr mit dem Abzweig nach Bliesendorf gebaut. „Auch der Kreisverkehr wird gleich mit erneuert“, sagte Schmidt. Zudem saniert der Landesstraßenbetrieb auch die Fahrbahn der L 90 zwischen Klaistow und Glindow. In dem Abschnitt entsteht im Bereich der A 10 ein Pendlerparkplatz.

Radweg wird von Klaistow bis Busendorf verlängert

Freuen können sich die Busendorfer, die lange auf einen Radweg warten mussten. Im Herbst 2021 will der Landesstraßenbetrieb den Radweg ab Klaistow in die andere Richtung über Kanin bis zum Ortseingang Busendorf verlängern. 1600 Meter Radweg werden gebaut, um Busendorf mit anzubinden. Schmidt rechnet mit einer Fertigstellung des Radwegs bis Sommer 2022.

Ortsdurchfahrt Deetz wird ab Mitte des Jahres gebaut

Mitte dieses Jahres soll der Startschuss für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Deetz (L 86) fallen. Die L 86 wird in dem Ortsteil der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) bis Ende des Jahres auf 450 Metern Länge ausgebaut.

Radweg in Neuseddin und Durchlass in Nudow werden saniert Der Kreisstraßenbetrieb will in diesem Jahr auch den vorhandenen Radweg an der K 6907 in Neuseddin sanieren. Der Radweg wird im Abschnitt zwischen der Straße Am Fuchsbau und dem Ortseingang Neuseddin im Bereich des Lärchenwegs auf Vordermann gebracht. Geplant ist das im dritten Quartal dieses Jahres. Zudem soll an der K 6903 bei Nudow ein sogenannter Durchlass neu gebaut werden. Das alte Durchlassbauwerk ist etwa 40 Jahre alt und hat Schadstellen, die nicht sanierbar sind, teilte der Kreis mit. Der neue Durchlass wird an der selben Stelle in gleicher Dimension für 280 000 Euro errichtet. Einen genauen Termin für den Bau, für den eine Sperrung der Straße nötig ist, gibt es noch nicht.

Von Jens Steglich