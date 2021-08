Fichtenwalde

Im größten Ortsteil von Beelitz, in Fichtenwalde, wählt der Ortsbeirat am Dienstag, 10. August, einen neuen Ortsvorsteher aus seinen Reihen. Wer das Amt der zurückgetretenen Petra Rimböck (Gemeinsam für Beelitz, GfB) übernehmen wird, wird bei der turnusmäßig stattfindenden Sitzung im Hans-Grade-Haus am Markt zu Beginn der Tagesordnung geklärt. Fichtenwaldes stellvertretender Ortsvorsteher Mario Wagner (CDU) gilt als möglicher Nachfolger. Nachrückerin für Rimböck ist Gabi Ludwig (GfB). Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr.

Verlust der Mehrheit

Nach nur zwei Jahren Amtszeit hatte Petra Rimböck Ende Juni die ehrenamtliche Position des Vorstehers in dem gut 3000 Einwohner zählenden Ortsteil niedergelegt. Sie begründete ihren Schritt mit dem Verlust der Mehrheit für die Wählergemeinschaft Gemeinsam für Beelitz im fünfköpfigen Beirat.

Zuvor wechselte Burckhardt Kasten von der Fraktion der GfB/SPD zur Linken/Juso. Petra Rimböck bleibt Mitglied der Beelitzer Stadtverordnetenversammlung. „Ich möchte mich weiterhin nicht raushalten aus der Lokalpolitik“, sagte sie dieser Zeitung.

Von Gesine Michalsky