Beelitz

Ein Stau auf dem südlichenBerliner Ring hatte am Montag Auswirkungen bis vor die Tore von Beelitz. Um die Verkehrsführung auf der A-10-Baustelle zwischen Dreieck Nuthetal und der Rastanlage Michendorf umstellen zu können, wurde die A 10 in Richtung Dreieck Potsdam auf eine Fahrspur eingeengt. Viele Lastwagen, die den Stau umfahren wollten, rollten über die B 246, um zur A 9 zu gelangen. An den beiden Kreuzungen kurz vor und in der Beelitzer Altstadt regelten Polizisten den Verkehr, um ein Stauchaos in Beelitz zu verhindern. Autofahrer müssen sich auch in den nächsten Tagen auf zusätzliche Einschränkungen auf der südlichen A 10 einstellen. Am Dienstag stehen aber zumindest zwei der drei Fahrspuren in Richtung Dreieck Potsdam wieder zur Verfügung.

Von Jens Steglich