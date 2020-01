Große Pläne, kleine Experimente: Was 2020 in Umland-Kommunen wichtig ist

Potsdam-Land

Wichtige Entscheidungen, große Bauvorhaben und kleine Experimente: In den Kommunen Beelitz, Michendorf, Nuthetal und Seddiner steht dieses Jahr eine Menge auf dem Programm. Beelitz zum Beispiel will die Weichen für einen zweiten Anbau am Ärztehaus stellen, „der wesentlich größer ausfallen wird, als ursprünglich geplant“, wie Bürgermeister Bernhard Knuth (UKB) ankündigt. Mit der Sanierung und der ersten Erweiterung des Ärztehauses hat die Spargelstadt Interesse bei weiteren Medizinern geweckt. In dem zweiten Anbau sollen die im Haus etablierten Ärzte neue räumliche Möglichkeiten erhalten und es sollen zusätzliche Praxen für neue Ärzte entstehen. Beelitz will außerdem die größte Kita der Stadt, die Kita „Kinderland“, sanieren. Die Verwaltung arbeitet an einem Klimaschutzkonzept, das den Stadtverordneten 2020 vorgelegt wird.

Eine Laga-Fläche ist für Gestaltungsideen der Bürger reserviert

Und die Kommune treibt ihre Vorbereitungen für die Landesgartenschau voran. Die Gartenschau findet zwar erst 2022 statt, es gibt aber schon dieses Jahr wichtige Termine für Laga-Freunde, die sich direkt einbringen wollen. Der 18. Februar, 18 Uhr, im Ratssaal ist so ein Termin, den sie sich vormerken sollten. An dem Abend will die Stadt über Mitwirkungsmöglichkeiten für Einwohner, Unternehmen und Vereine informieren. Und der Gartenschau-Fan erfährt etwas über ein Experiment, das die Stadt wagen will. Sie will auf dem Gelände ein Areal für die Gestaltungsideen der Bürger reservieren. „Es soll zur Laga eine konkrete Fläche geben, die interessierte Bürger mitgestalten und bespielen können“, sagt Knuth.

In Nuthetal entstehen ein Verkehrskonzept und Radwege

In Nuthetal soll dieses Jahr ein Verkehrskonzept entstehen, in dem die gesamte Situation in den Blick genommen und Lösungen für Probleme aufgezeigt werden sollen. Erarbeitet wird es „mit dem politischem Raum und den Bürgern“, sagte Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke). Sie verspricht sich von einem Gesamtkonzept auch bessere Karten und Argumente für die Gemeinde, wenn sie mit der Verkehrsbehörde über Anträge etwa zur Temporeduzierung verhandelt. „Großes Thema sind auch die Radwege“, sagte Hustig. Sie geht davon aus, dass der Landesstraßenbetrieb den Radweg zwischen Saarmund und Langerwisch 2020 bauen kann. Nuthetal hat einen kleinen Abschnitt in Saarmund zwischen Berg- und Potsdamer Straße herzustellen. Und 2020 beginnt der Bau des Radwegs, der von Saarmund über Philippsthal bis zum Güterfelder Eck führen und den Anschluss nach Stahnsdorf herstellen soll. Planungen für Radwege in den Ortsteilen Nudow und Fahlhorst sind fertig. Für deren Realisierung sieht Hustig aber auch den Landkreis in der Verantwortung, weil es sich um Kreisstraßen handelt, an denen die Radwege gebaut werden sollen. Nuthetal will zudem den Schulhofumbau in Saarmund und den Bau der Nuthe-Brücke zwischen Tremsdorf und Gröben in Angriff nehmen.

2020 fällt in Michendorf die Entscheidung, ob die Kreuzung zwischen Potsdamer und Luckenwalder Straße zum Kreisverkehr umgebaut wird. Quelle: Jens Steglich

In der Gemeinde Michendorf sieht die neue Bürgermeisterin Claudia Nowka (Bündnis für Michendorf) auch Themen wie Kommunikation, Information und Bürgerbeteiligung auf der Prioritätenliste. Erarbeitet wird ein Verfahren für den ersten Michendorfer Bürgerhaushalt. Das erste Konzept dafür soll im nächsten Finanzausschuss vorgelegt werden. Geplant ist, dass die Bürger bereits dieses Jahr Vorschläge für den Bürgeretat einringen können und die Gewinner-Projekte 2021 umgesetzt werden. 2020 fällt zudem der Startschuss für eines der größten Bauprojekte in der Geschichte der Gemeinde. Die Erweiterung der Michendorfer Grundschule für gut acht Millionen Euro soll beginnen. In den nächsten Jahren entstehen dort unter anderem ein neues Schulhaus, eine Turnhalle und ein Sportplatz. Fertiggestellt wird 2020 die Sportstätte Hellerfichten. Dort werden nach dem Kunstrasenplatz nun noch das neue Vereinshaus und die Außenanlagen ihrer Bestimmung übergeben.

Entscheidung zum Bau des Kreisverkehrs in Michendorf

Zudem stehen Gespräche mit der Papenburg AG an, um Details zur Entwicklung des neues Ortszentrums auf dem Teltomat-Gelände zu klären. Beim Blick auf die neue Ortsmitte soll auch die Potsdamer Straße in Michendorf in den Fokus genommen werden. Die Frage lautet: Wie soll die Hauptstraße im Ort gestaltet werden und wie könnte ein Kompromiss aussehen, der das Bedürfnis nach Gemütlichkeit und Verkehrsberuhigung genauso berücksichtigt wie die Interessen der Geschäftsleute, die auch künftig mit dem Auto erreichbar sein wollen? Eine erste Entscheidung für die Hauptstraße ist auch fällig: Soll die Kreuzung zwischen Potsdamer und Luckenwalder Straße zum Kreisverkehr umgebaut werden, damit auch der Verkehr zum Gewerbegebiet an der Feldstraße mit bewältigt werden kann? Die Bürgermeisterin will vor einer Entscheidung eine mögliche Alternative dazu noch einmal beleuchten – eine Zufahrt über Bundesstraße 2, die der Landesstraßenbetrieb bisher abgelehnt hat. „Wenn ich dort eine Chance sehe, würde ich die gern nutzen“, sagte Nowka.

Einige Wohnhäuser in Neuseddin haben bereits Aufzüge, weitere kommunale Wohngebäude bekommen 2020 einen Lift. Quelle: Ingenieurbüro

In der Gemeinde Seddiner See geht es auch in den alten, freilich modernisierten Plattenbauten aufwärts. Die Kommune will an weiteren gemeindeeigenen Wohnhäusern in der Hans-Beimler-Straße in Neuseddin Personenaufzüge anbringen. Die Herstellung der Barrierefreiheit ist bereits im Gang. Sechs Aufgänge in der Beimlerstraße haben einen Lift bekommen, „die anderen sechs Aufgänge werden im Frühjahr fertig“, sagte Bürgermeister Axel Zinke (parteilos). Dann haben Bewohner von 130 Wohnungen die Möglichkeit, den Lift zu nutzen. Das Lift-Bauprogramm der Gemeinde Seddiner See ist damit nicht beendet. Sie will 2022 mindestens zehn weitere Aufgänge mit Aufzügen bestücken und mit den Anbau schon jetzt vorbereiten. „Das zweite große Thema ist der Bahnhofsvorplatz in Neuseddin. Wir wollen die Planungen dieses Jahr so weit vorantreiben, dass wir 2021 mit dem Bau beginnen können“, sagte Zinke. Auf dem Bahnhofsvorplatz bekommen die Pendler mehr Raum. Ein neuer Parkplatz für sie soll rund ein Hektar groß sein und 91 Auto-Stellplätze sowie vier Kurzzeit-, drei Behinderten- und drei Motorrad-Stellplätze bieten.

Von Jens Steglich