Weihnachtsmärkte 2021 im Potsdamer Umland: Viel Unsicherheit

Potsdam-Mittelmark

Bei den Veranstaltern der Weihnachtsmärkte im Potsdamer Umland herrscht vor allem eins: Unsicherheit. Und zwar über die Corona-Regeln, die Ende November und im Dezember gelten werden. Nachdem im vorigen Jahr alle Adventsmärkte abgesagt wurden und höchstens Alternativen stattfanden, wird jetzt vorsichtig geplant.

Nur Stahnsdorf ist dabei richtig optimistisch: „Die Vorbereitungen dafür, den traditionell am zweiten Adventssonntag veranstalteten Adventsmarkt wieder stattfinden zu lassen, sind angelaufen“, so Sprecher Stephan Reitzig, der aber noch keine Details nennen kann. Der „Lebendige Adventskalender“, der auch im vorigen Jahr bereits ausgefallen ist, wird jedoch auch 2021 pandemiebedingt nicht stattfinden.

Der Adventsmarkt Kleinmachnow wurde erneut abgesagt. Quelle: Dirk Zeugmann

In Kleinmachnow hat man sich hingegen bereits für eine Absage des Adventsmarktes auf dem Rathausmarkt entschieden, da eine sichere Planung derzeit nicht möglich sei, so Sprecherin Martina Bellack. „Möglicherweise kann es aber kleinere Einzelaktionen in der Adventszeit geben, mit Musik, Licht und vielleicht auch Leckereien. Und selbstverständlich stellen wir wie jedes Jahr einen Weihnachtsbaum auf und lassen das Rathaus weihnachtlich erleuchten“, stellt sie dennoch Weihnachtsstimmung in Aussicht.

„Kaum Spielraum für den Markt“

Auch Teltow geht davon aus, dass es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt in der Altstadt rund um die Andreaskirche geben wird, der vor Corona am dritten Adventssonntag stattgefunden hat. „Legt man die bestehende Umgangsverordnung im Land Brandenburg zugrunde, die noch bis zum 13. Oktober 2021 gültig ist, lässt diese kaum Spielraum, um den Teltower Weihnachtsmarkt wie gewohnt stattfinden zu lassen“, sagt Stadtsprecher Jürgen Stich.

Um den Teltower Weihnachtsmarkt steht es in diesem Jahr schlecht. Quelle: Dirk Pagels

Die anvisierten „wenigen Änderungen“ in der neuen Verordnung würden die Voraussetzungen nicht wesentlich ändern. „Insbesondere die Kontrollen des 3G-Status der Besucher, deren Anzahl zudem begrenzt sein müsste, und die Pflicht zur Nachverfolgung ist auf dem offenen Gelände der Teltower Altstadt nicht umsetzbar.“

Für einen Weihnachtsmarkt mit mehreren tausend Besuchern, gastronomischen Angeboten und einem nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand abzugrenzendem und kontrollierbarem Gelände hätten Bund und Land bislang keine Planungssicherheit geschaffen, so Stich.

Keine Weihnachtsmarkt-Verordnung

Er wünscht sich klare Vorgaben für die Märkte – so, wie es auch in anderen Bundesländern erfolgt ist. So wurde etwa gerade erst in Baden-Württemberg klar definiert, was auf Weihnachtsmärkten unter welchen Bedingungen möglich sein soll. Tatsächlich ist eine solche Weihnachtsmarkt-Verordnung für Brandenburg aber nicht geplant, sagt Gabriel Hesse, Sprecher des Gesundheitsministerium. In der Umgangsverordnung seien ohnehin auch die Volksfeste abgedeckt. Die dritte Auflage gilt ab 13. Oktober, im November werde man sehen, was es erneut anzupassen gelte.

Handwerk auf dem Teltower Weihnachtsmarkt. Quelle: Stephan Laude

Wenn sich also an den Vorschriften kurzfristig nichts grundlegend ändere, werde der traditionelle Teltower Weihnachtsmarkt nicht stattfinden können, so Stich. Den Nikolausmarkt am 6. Dezember auf dem Marktplatz in der Altstadt habe der Kita-Eigenbetrieb bereits abgesagt. Mit einer Adventsaktion, der festlichen Beleuchtung und auch den Freiluft-Gottesdiensten auf dem Marktplatz am 24. Dezember werde in Teltow dennoch weihnachtliche Stimmung aufkommen, sagt Stich.

Werder (Havel) weiß aktuell noch nicht, ob der traditionelle Markt auf der Insel in diesem Jahr stattfinden wird. „Wir werden die Entwicklung abwarten und voraussichtlich im Laufe des Monats entscheiden“, sagt Stadtsprecher Henry Klix. Dann erst würden auch die Vorbereitungen starten oder über Alternativen nachgedacht werden.

Werderaner Lichterzauber

Im vorigen Jahr war die Altstadt unter dem Motto „Werderaner Lichterzauber“ am vierten Adventswochenende festlich illuminiert worden. „Das kam außerordentlich gut an“, so der Sprecher weiter. Kritik gab es, wie berichtet, allerdings auch. Einigen Besuchern kam es angesichts des großen Andrangs auf der Insel mitten in der Pandemie zu eng vor. Auf Maskenpflicht und Abstandsregeln wurde hingewiesen, auch das Ordnungsamt war vor Ort.

In Töplitz ist ein Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz für den 4. Dezember geplant, sagte Ortsvorsteher Frank Ringel. Mit dem Hinweis auf die Homepage des Töplitz-Portals, dass coronabedingte Änderungen möglich sind.

In Beelitz ist man mit Aussagen noch vorsichtig. Quelle: Thomas Lähns

In Beelitz ist man mit festen Zusagen ebenfalls noch zurückhaltend. Stattfinden würde der Markt in der Altstadt theoretisch am 27. und 28. November, aber angesichts der unsicheren Lage sind noch viele Fragen offen, erklärte Stadtsprecher Thomas Lähns auf Nachfrage. So ist etwa noch unklar, wie viele Besucher man unter welchen Maßgaben, also unter 2- oder 3G-Regel, zulassen kann.

In Fichtenwalde ginge es am zweiten Adventswochenende mit dem „Zapfenmarkt“ weiter, aber auch dazu könne die Stadt noch keine Aussagen treffen.

Der Verein Langerwischer Bürger arbeitet an der Organisation des Weihnachtsmarktes. Quelle: Varvara Smirnova

In Langerwisch soll der Weihnachtsmarkt theoretisch am 11. Dezember stattfinden. Der Verein Langerwischer Bürger arbeitet derzeit an der Organisation, sagte Detlef Grunow. Aktuell sei geplant, den Festbereich im Gemeindehof etwas auszuweiten und auf die Straße zu verlegen. Auch über Einlasskontrollen werde nachgedacht, gerade wegen der räumlichen Grenze des Hofes.

In Wilhelmshorst soll der Weihnachtsmarkt am 27. und 28. November stattfinden, aber auch hier kann der veranstaltende Verein noch keine Details nennen, so Jessica Nitsch vom Kulturbund Michendorf.

In Geltow sei der Weihnachtsmarkt bereits abgesagt, hieß es aus der Schwielowseer Gemeindeverwaltung. Für die Märkte in Caputh, Ferch und Wildpark-West sei aktuell noch keine endgültige Entscheidung gefallen.

Von Luise Fröhlich und Konstanze Kobel-Höller