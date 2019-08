Beelitz

Nach dem kurzen, aber heftigen Sturm, der Sonntagabend Kanin und Klaistow getroffen hat, haben in den beiden Beelitzer Ortsteilen die Aufräumarbeiten begonnen. „Die Schäden sind beträchtlich“, sagte der Beelitzer Bürgermeister Bernhard Knuth (UKB). In Klaistow wurde zahlreiche Bäume entwurzelt und Dächer abgedeckt, die Überdachung einer Hauseinfahrt stürzte auf zwei Autos. Die Feuerwehr habe aber hervorragende Arbeit geleistet, sagte Knuth. Die Leute seien zudem gut organisiert und helfen sich gegenseitig. Ortsvorsteher Mathias Gedicke schätzte, dass die Aufräumarbeiten noch zwei bis drei Tage dauern. „Alle sind gesund, das ist das Wichtigste für uns“, so Gedicke.

„Die Schäden waren konzentriert auf engem Raum“

Laut Dennis Herrmann von der Beelitzer Stadtwehrführung wurden zehn Häuser in Klaistow in Mitleidenschaft gezogen. „An sieben Häusern mussten wir Äste und Dachziegel herunterholen. Wir konnten die Gebäude aber schon am Sonntagabend so sichern, dass die Bewohner in ihre Häuser zurückkonnten“, sagte er der MAZ. An den Schäden hätte man gesehen, dass es große Windgeschwindigkeiten gewesen sein müssen, so der Feuerwehrmann. Eine Frau habe berichtet, ein Tornado sei durchs Dorf gezogen und in kurzer Zeit wieder zurückgekehrt. „Für mich war es glaubhaft. Die Schäden waren konzentriert auf engem Raum. Das habe ich so noch nicht gesehen. Ich bin aber kein Wetterexperte“, sagte Herrmann und fügte hinzu: „Als wir nach der Alarmierung kurze Zeit später eintrafen, war der Sturm vorbei.“

Andreas Friedrich, der Tornado-Beauftragte des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach, hat mehrere Tornado-Verdachtsfälle vom Sonntag auf den Tisch bekommen, darunter auch einen im Landkreis Offenbach. „Im Moment gibt es keinerlei Hinweise, dass in Deutschland am Sonntag ein Tornado stattgefunden hat“, sagte er. Er geht auch im Fall von Klaistow nicht davon aus. „Alles, was ich gesehen habe, spricht für eine Gewitterfallböe. Die sind 100-mal häufiger als Tornados, verursachen aber auch starke, schneisenartige Schäden“, so Friedrich. Fallböen können Geschwindigkeiten bis zu 200 Kilometer pro Stunde erreichen und dauern nur wenige Minuten. Sie entstehen, wenn Regen oder Hagel nach unten fallen und kalte Luft mitreißen, die am Boden umgelenkt und manchmal durch örtliche Gegebenheiten kanalisiert wird, was sie verstärkt.

Tornados sind auf Radarbildern nicht zu sehen

Das Problem für Wetterexperten: „ Tornados kann man nicht auf Radarbildern sehen. Sie sind zu kleinräumig.“ Man braucht verlässliche Augenzeugen und Bilder und Filmaufnahmen, um sagen zu können, was passiert ist. „Es gibt keine Videos, die ich kenne“, sagte er. „Auch anhand des Schadensbildes gehen wir nach jetzigem Stand von einer Gewitterfallböe aus, die eine Geschwindigkeit zwischen 120 und 180 Kilometer pro Stunde hatte.“

Für Tornados gibt es fünf Kategorien, die auf der Erde schon festgestellt wurden. Tornados der Kategorie F1 haben Geschwindigkeiten von 117 bis 180 Kilometern pro Stunde. Wird der kleinräumige Wirbelsturm auf einen F-2-Tornado eingestuft, hatte er Geschwindigkeiten bis zu 252 Kilometer pro Stunde. Die höchste Kategorie, die je registriert wurde, ist ein F5-Tornado, der es auf mehr als 419 Stundenkilometern schafft. In Deutschland ist der letzte Tornado der Stufe 5 aus Hainichen ( Sachsen) aus dem Jahr 1800 überliefert. „Man weiß das anhand von Berichten, Überlieferungen und Zeichnungen“, sagte Friedrich. „Bei diesen Geschwindigkeiten werden Ortschaften dem Erdboden gleichgemacht und Baumstümpfe entrindet. Der hochgewirbelte Sand wirkt wie ein Sandstrahlgebläse.“

Von Jens Steglich/dpa