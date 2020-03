Kleine Gesten: Wie die Corona-Krise menschliche Qualitäten zum Vorschein bringt

Mittelmark

Das Coronavirus stellt gerade das gewohnte Leben auf den Kopf, reduziert die Kontakte auf ein schwer erträgliches Minimum und doch setzt diese Krise auch erstaunliche Energie frei. Es sind freilich oft die kleinen Gesten am Rande, die zeigen, was in Menschen stecken kann: Freundlichkeit, Solidarität und Humor. Eine Beelitzerin erzählt etwa davon, wie sie am Telefon berichtet, es gebe nirgendwo mehr Toilettenpapier. Kurze Zeit später steht eine Packung vor ihrer Tür.

In Bergholz-Rehbrücke hängen Stoffbanner mit netten Botschaften. Vor einer Kita steht geschrieben: „Ihr seid die Besten.“ Gemeint sind die Kita-Erzieherinnen, die eine Notbetreuung aufrecht erhalten, damit Krankenschwestern oder Polizisten ihrer Arbeit nachgehen können und ihre Kinder in guten Händen wissen. Am Marktplatz wird den Pflegekräften gedankt. Und an der Feuerwehr steht: „Klasse, dass ihr da seid.“

Sie kommt mit Päckchen und Lottogewinn zurück

Die Idee stammt von Rehbrückes Ortsvorsteherin Kerstin Krumrey. Bei ihr haben sich auch schon viele gemeldet, die älteren Leuten helfen wollen. Wenn Hilfe benötigt wird, aktiviert sie die Helfer, die am dichtesten dran wohnen und zieht auch selbst los. „Ein 89-Jähriger brauchte jemanden, der ein Päckchen abholt. Er hat mir dann auch Lottoscheine mitgegeben.“ Sie kommt mit Päckchen zurück – und mit einem kleinen Lottogewinn.

Martin Siegert, der Mann aus dem Nuthetaler Ordnungsamt, stellte bei einer Hilfsaktion fest, dass es einen Mitbürger gibt, der mindestens genauso streng wie er auf Ordnung achtet. Siegert hatte älteren Menschen angeboten, Einkäufe für sie zu erledigen. Eine fast 90-jährige Frau nimmt das Angebot an. Sie braucht Sojamilch, kann aber nicht beschreiben, welche Sorte es sein soll. Sie besteht darauf, die Sojamilch selbst einzukaufen und Siegert fährt sie mit dem Auto zum Supermarkt. Er wartet im Auto auf sie, als es an der Seitenscheibe klopft und ein älterer Herr ruft: „Sie stehen auf dem Mutter-Kind-Parkplatz!“ Siegert, der fürs Ordnungsamt auch die Einhaltung der Parkordnung überwacht, zeigt seinen Ausweis, der aber interessiert den älteren Herrn nicht. „Ich stoße also mit dem Auto zurück und stelle es vor den Ausgang.“ Siegert wartet nun dort auf die Frau, die Sojamilch braucht. Er steht kaum, als er zu hören bekommt: „Jetzt stehen Sie im absoluten Halteverbot.“

„Der Mann hat wie ein Schießhund aufgepasst“

Der Mann habe wie ein Schießhund aufgepasst, sagt Siegert und nimmt es mit Humor: „Den könnte ich fürs Ordnungsamt anwerben.“ Die Rentnerin kommt dann mit Sojamilch heraus und erlöst den Mann vom Ordnungsamt. Er sagt noch zu ihr: „Schnell einsteigen, wir müssen weg. Sonst werden wir noch eingesperrt.“ Das nächste Mal soll sie ihm das Etikett der Sojamilch mitgeben. „Dann hole ich sie und parke richtig“, sagt Siegert.

Claudia Weißgrab sitzt an der Helfer-Hotline der Gemeinde Michendorf. „Zurzeit haben wir viel mehr Helfer als Hilfesuchende“, sagt sie. Für sie ist das ein Zeichen, „dass die Leute sensibel sind und auf ihre Nachbarn achtgeben“.

Unterstützer bieten an, Einkäufe oder Reparaturen zu erledigen, mit dem Hund Gassi zu gehen oder einfach nur am Telefon da zu sein, wenn jemand reden will. Claudia Weißgrab arbeitet normalerweise im Familienzentrum, wo jetzt auf Online-Angebote umgestellt wird. Beim Nähkurs mit Marianne Herrmann, der sich sonst immer mittwochs traf, nähen sie nun gemeinsam vorm Computer – Mundschutzmasken.

Michendorf sagt Danke und Bergholz-Rehbrücke auch

Den Nuthetaler „Helferkreis zur Alltagsunterstützung“ gab es schon vor der Corona-Krise. „Die meisten von uns sind über 65 Jahre alt und gehören zur Risikogruppe. Trotzdem versuchen wir etwas zu tun und bieten Telefongespräche an“, sagt Regina Gerber. Und sie nähen Nase-Mund-Schutzmasken. Material dafür bekommen sie auch vom Stoffladen von Beritt Scholz, der wegen der Corona-Pandemie schließen musste.

Am Samstag wollen Michendorfer jenen Danke sagen, „die für uns in Krankenhäusern, Altenheimen, bei Polizei, Feuerwehr, in Verwaltungen, Supermärkten und Apotheken unglaubliche Leistungen erbringen“, sagt Dieter Herrmann. „ Michendorf sagt Danke“, heißt die Aktion, die vom Bündnis für Michendorf organisiert wird. Die Leute werden an Fenstern oder auf Balkonen ab 19 Uhr klatschen und singen. Herrmann stimmt in seinem Kiez den Karat-Song „Über sieben Brücken“ an.

Klatschen und singen: Dieter Herrmann singt am Samstag auf dem Balkon den Karat-Song „Über sieben Brücken“ -- als Dank an Krankenhausmitarbeiter und andere Helden. Quelle: Jens Steglich

In Bergholz-Rehbrücke wird auf den Balkonen an den beiden großen Wohnhäuser am Springbruch geklatscht und gesungen. Dort greift Kurt Baller zur Gitarre und singt Volkslieder wie „Die Gedanken sind frei“. Die Menschen auf den Balkonen werden mit einstimmen. „Wir haben Singebücher der Singegruppe der Volkssolidarität in beiden Häusern verteilt.“ Das ganze läuft am Samstag, 17 Uhr, so ab: Kurt Baller ruft von seinem Balkon im zweiten Stock herunter, welches Lied an der Reihe ist und auf welcher Seite es steht. Dann wird gemeinsam gesungen – „für die, die sich gerade aufopfern, und auch für uns selbst“.

