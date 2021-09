Beelitz

Auf dem künftigen Landesgartenschaugelände in Beelitz sind einmal mehr Vandalismus-Schäden aufgetreten, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Das hat nun Konsequenzen für den Zutritt, der eigentlich bis zum Winter frei bleiben sollte. Erst danach sollte alles eingezäunt und für die Eröffnung im April vorbereitet werden. Jetzt soll das Betreten in den Abend- und Nachtstunden bereits vorher untersagt werden – außer für Anwohner und Kleingartenbesitzer, die zu ihren Grundstücken unterwegs sind. „Wir bereiten eine Parkordnung vor, damit der Wachschutz, der auch gleich noch aufgestockt wird, sowie die Polizei eine Handlungsgrundlage haben“, sagte Bürgermeister Bernhard Knuth. Auch Bußgelder sind angedacht.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erste Hinweise von Zeugen

In der Nacht zum Sonntag wurden die italienischen Skulpturen am Wäldchen nahe des Pavillons beschmiert, außerdem wurde die Einfassung einer Bank herausgelöst. Auch auf dem neuen Spielplatz direkt daneben haben die Täter ihr Unwesen getrieben, so Stadtsprecher Thomas Lähns. Es gibt bereits erste Hinweise von Zeugen, eine Anzeige bei der Polizei wurde erstattet.

Auf dem Laga-Gelände in Beelitz wurde die Einfassung einer Bank herausgelöst. Quelle: Stadt Beelitz

„Es macht mich sauer und traurig, wie hier mit Dingen umgegangen wird, die so vielen Menschen Freude bereiten“, erklärt Bernhard Knuth, der gleichzeitig Laga-Geschäftsführer ist. Dabei gehe es nicht nur um den Sachschaden, den man derzeit versucht zu beheben, sondern um das Signal, das von solchen Taten ausgeht: „Das Engagement so vieler Menschen, die sich einbringen, um unsere Stadt zu einem lebenswerten Ort zu machen und auch die Laga zum Erfolg werden zu lassen, wird buchstäblich mit Füßen getreten.“ Es war nicht der erste Vorfall: Bereits vor gut einem Jahr hatten Vandalen ihr Unwesen auf dem Laga-Gelände getrieben (MAZ berichtete).

Spielplatz wurde zur Party-Location

Gemäß der Zeugenaussagen waren am Samstagabend vor allem Jugendliche auf dem Gelände unterwegs gewesen. Der neue Spielplatz, der noch nicht offiziell zur Nutzung freigegeben ist, wurde dabei offenbar zur Party-Location, was mehrere Pizzakartons in den Papierkörben verrieten. Auf einer der Rutschen wurde von oben nach unten Eistee verteilt – zwar leicht zu reinigen, aber dennoch ärgerlich, heißt es in der Mitteilung der Stadt dazu.

„Natürlich braucht die Jugend ihren Raum und solange es nicht mehr ist als zurückbleibender Müll, können wir alle damit leben. Solche Räume schaffen wir auch, zum Beispiel mit der neuen Skate-Anlage am Wasserturm, die auch sehr gut angenommen wird. Aber mutwillig Dinge zu zerstören geht nicht, denn die Folgen müssen wir alle tragen“, erklärt der Bürgermeister. Es tue ihm unwahrscheinlich leid, dass zu dem beschränkten Zutritt übergegangen werden müsse.

Von MAZonline/fro