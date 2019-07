Borkheide/Borkwalde

Im Zusammenhang mit dem geplanten Bau von Windrädern in der Reesdorfer Heide haben die Investoren der Firma Juwi AG jetzt gegenüber der MAZ Vorwürfe zum Raubbau an vermeintlich wertvollen Waldflächen zurückgewiesen. Sie waren erhoben worden von der Bürgerinitiative gegen den Bau der zwölf genehmigten Anlagen.

Wie berichtet, kämpft auch der Verein „Waldkleeblatt – Natürlich Zauche“ aus Borkheide und Borkwalde weiter gegen die Windräder, die in der Nachbarschaft auf Gemarkungen der Stadt Beelitz entstehen sollen. Der Verein plant ein Klage gegen das Land Brandenburg, um die Nutzung von Wäldern zu verhindern.

Keine Ausweisung wertvoller Waldgebiete

In der Reesdorfer Heide finde jedoch „keine Ausweisung wertvoller Waldgebiete für die Windenergienutzung statt“, teilt Christian Hinsch, Abteilungsleiter für Unternehmenskommunikation der Windkraftfirma Juwi am Dienstag mit: „Laubwälder und Schutzflächen mit besonders hoher ökologischer Wertigkeit für Mensch und Tier sind in ganz Deutschland von der Windenergienutzung ausgeschlossen.“

Auch Britta Bayer, Vorstandsmitglied in Verein „Waldkleeblatt – Natürlich Zauche“, kämpft gegen den genehmigten Bau von Windkraftanlagen in der Reesdorfer Heide. Quelle: Johanna Uminski

Stattdessen stünden in den meisten Bundesländern forstwirtschaftlich genutzte Nadelwälder bereit. „Diese Flächen bieten ökologisch weniger kritische Standorte außerhalb von Schutzgebieten“, sagt Hinsch.

In Monoforstkulturen sei die Artenvielfalt geringer als in Naturwäldern. Ebenso wie im Freiland würden für die Planung und den Bau von Windrädern in Nutzwäldern strenge Regeln aus Waldgesetzen sowie Auflagen zum Natur und Artenschutz gelten.

Behörden breit eingebunden

Frühzeitig seien auch Forstbehörden in die Verfahren einbezogen. Sie entscheiden über Kompensationsmaßnahmen. „Dazu gehört im Regelfall die Verpflichtung zur Ersatzaufforstung oder zur qualitativen Aufwertung bestehender Wälder“, erklärt der Sprecher der Windradfirma.

Er verweist auf Untersuchungen der Stiftung „Unternehmen Wald“. Demnach speichere ein Hektar Wald pro Jahr über alle Altersklassen der Bäume hinweg 13 Tonnen Kohlendioxid. „Auf der gleichen Fläche spart ein Windrad der Drei-Megawatt-Klasse pro Jahr rund 5500 Tonnen CO2 – also gut das 400-Fache“, so Christian Hinsch. Hinzukommen die verpflichtenden Ersatzaufforstungen, „so dass in Summe dem Forst keine Fläche entzogen wird“.

Wald ist artenreicher geworden

Nach drei bis sechs Monaten habe eine moderne Windenergieanlage so viel Strom erzeugt, wie für ihre Herstellung, Nutzung und Entsorgung benötigt werde, argumentiert der Firmensprecher. Trotz Windenergienutzung in Wirtschaftsforsten sei der Waldbestand in Deutschland nicht zurückgegangen, sondern gewachsen und artenreicher geworden.

Nach Angaben von Christian Hinsch verbrauche eine Windenergie-Anlage circa 600 Quadratmeter Wald für das Fundament und rund 1200 Quadratmeter für eine Kranstellfläche, die an gleicher oder anderer Stelle wieder aufgeforstet werde.

Windkraft spart Treibhausgase ein

„Aus den genannten Gründen kann niemand, der sich ehrlich mit den Fakten auseinandergesetzt hat, von einer ’ideologiegetriebenen Waldzerstörung’ sprechen“, heißt es von der Firma Juwi in Reaktion auf die Vorwürfe der Bürgerinitiative „Im Gegenwind“.

Windenergie sei vielmehr Klima- und Naturschutz. „ Erneuerbare Energien machen bereits über 40 Prozent der Stromversorgung aus. Sie sparen mehr als 180 Millionen Tonnen Treibhausgase pro Jahr ein und helfen somit, unsere ökologische Lebensgrundlage zu erhalten“, erklärt Christian Hinsch.

Von Thomas Wachs