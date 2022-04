Beelitz

Als Corina Engel angefangen hat, waren die Leute noch höflich. Sie kann das beurteilen: Die 44-Jährige arbeitet an einem Ort, an dem sie zu spüren ist – die Stimmung im Land oder besser die Stimmung unter den Autofahrern. Sie ist Pächterin der Beelitzer Tankstelle an der B2 und erlebt mit ihren Mitarbeitern seit einigen Wochen, wie es ist, wenn die Treibstoffpreise die Schmerzgrenze überschreiten. In dem Tempo, wie die Spritpreise stiegen, fiel das Stimmungsbarometer und erreichte nach dem Gefühl der Tankstellenpächterin einen noch nie da gewesenen Tiefpunkt. Dass die Spritpreise inzwischen leicht gesunken sind, habe die Lage nicht wirklich entspannt.

Es geht manchmal an die Substanz

„So beschimpft wurden wir noch nie“, sagt sie und fügt hinzu: „Wir sind der Prellbock.“ Manche Autofahrer „lassen ihre Wut heraus, weil sie nicht wissen, wohin damit“. Ihre Mitarbeiter und sie bekommen es ab. Das gehe manchmal auch an die Substanz. „Es hängt von der Tagesform ab. Es gibt Tage, da nimmt man es sich nicht so zu Herzen und manchmal hat man drei Tage damit zu tun.“ Auch ihre Mitarbeiter stecken es unterschiedlich weg. Manche nehmen es locker und schalten auf Durchgang: „Dann geht es zum einem Ohr rein und zum anderen wieder raus“, erzählt einer ihrer Mitarbeiter. „Es gibt aber auch Mitarbeiter, die kommen drei Tage her und haben danach genug und kommen nicht wieder“, sagt die Chefin. Manche, die schimpfen, „begreifen nicht, dass sie einem auch weh tun können damit“.

Mancher zeigt auf die Tank-App und will nur den Preis bezahlen

So wie ein älterer Herr, der ihr vorwarf, sie, die Tankstellenpächterin, hätte den Sprit an dem Tag extra teurer gemacht. Sie erwiderte: „Genau, ich will ja heute Abend schön essen gehen.“ Es gibt auch Leute, die zeigen auf ihre Tank-App auf dem Handy und wollen nur diesen Preis bezahlen. „Wir haben mit den Preisen auf der App nichts zu tun“, sagt sie.

Pächterin hat keinen Einfluss auf die Preise

Solche verbalen Scharmützel können bisweilen weh tun, „weil wir versuchen, den Betrieb am Laufen zu halten und dann einen Tritt bekommen, obwohl wir keinerlei Einfluss auf die Preisentwicklung haben“. Auch als Tankstellenpächterin kann Corina Engel die Preisschraube weder nach oben noch nach unten drehen. „Es piepst bei uns an der Kasse und dann kommt der neue Preis und steht Sekunden später auch schon draußen an der Preistafel dran.“ Die Preisanweisungen kommen per Funk direkt vom Konzern. „Wir wissen vorher nicht, wann es piepst und ob der Preis nach unten oder nach oben geht“, sagt sie. Sicher ist nur: „Abends sind die Spritpreise niedriger als am Morgen.“

Spritdiebstahl nimmt zu

Der Preisanstieg führt auch dazu, dass die Tankstellenpächterin es jetzt häufiger mit Spritdiebstahl zu tun hat. „Früher passierte das einmal im Monat, jetzt zweimal in der Woche, wenn wir Pech haben.“ Den Unmut der Leute über Spritpreise, die einige Wochen die Zwei-Euro-Marke weit überschritten hatten, kann sie verstehen. „Wir sind hier auf dem Land, die Leute hier müssen tanken. Die haben keine Wahl.“ Sie gehört selbst zu den Betroffenen. Corina Engel wohnt in Mellensee im Landkreis Teltow-Fläming und fährt jeden Tag mit dem Auto nach Beelitz. Das sind pro Tag 70 Kilometer.

„Es ist unfair, an uns die Wut auszulassen“

„Uns tut das genauso weh. Deshalb finde ich es unfair, wenn sie ihre Wut an uns auslassen, die genauso wenig dafür können wie sie selbst“, sagt sie und muss auch diesen Satz noch loswerden: „Statt froh zu sein, dass hier immer noch 24 Stunden rund um die Uhr Leute arbeiten, damit sie tanken können, kommen sie her und beschimpfen uns.“

Die netten Stammkunden fangen einen auf

Eine Stammkundin hat ihr mal gesagt: „Ihr seid eigentlich die ärmsten Schw... im Land.“ Komisch, „aber da freut man sich“ – dass es Leute gibt, die merken, wie schwer der Tankstellen-Job sein kann. „Es sind die netten Stammkunden, die einen auffangen. Das ist noch echtes Tankstellenleben, wie man es von früher kennt“, sagt die Pächterin.

Der Vater war schon Tankwart bei Minol

„Ich bin schon als Kind an der Tankstelle herumgerannt“, erzählt sie. „Ich mochte den Geruch des Benzins und die Autos. Wir haben als Kinder gelernt mitzuhelfen – an der Kasse oder beim Wareneinräumen.“ Ihr Vater war sein Leben lang Tankwart und Tankstellenpächter. Er arbeitete zu DDR-Zeiten bei Minol, dem berühmten Kombinat, das für die Versorgung mit Kraft- und Schmierstoffen verantwortlich war. Jeder kannte Minol und den Minol-Pirol, das Maskottchen des Tankstellenbetriebs. „Früher hat mein Vater noch draußen abkassiert und danach mit der Kurbel die Zapfsäule wieder auf Null gestellt“, sagt die Tochter. Die Wochenenden verbrachten die Kinder an der Tankstelle. Corina Engel wollte eigentlich gleich nach dem Schulabschluss dort richtig einsteigen. „Meine Eltern waren dagegen und haben gesagt: ,Du lernst erst einmal was Richtiges’.“

Sie war die jüngste Tankstellenpächterin

So ist sie Zahnarzthelferin geworden. „An den Wochenenden habe ich trotzdem an der Tankstelle gearbeitet.“ Und nach Abschluss der Lehre war sie auch nur ein halbes Jahr Zahnarzthelferin. „Dann kam die Tankstellenbezirksleiterin und sagte: Wenn du es immer noch willst: In Berlin werden gerade Tankstellenpächter gesucht. Schreib mal eine Bewerbung.“ Das hat sie getan und wurde in die Zentrale des Konzerns Elf Aquitaine eingeladen, der nach dem Ende der DDR Minol gekauft hatte. Corina Engel unterschrieb mit 21 Jahren ihren ersten Pachtvertrag, war damit die jüngste Tankstellenpächterin und übernahm als 22-Jährige eine Tankstelle in Berlin. Über andere Zwischenstationen kam sie nach Beelitz und ist dort seit 2006 Pächterin der Total-Tankstelle. Elf und Total-Fina hatten 2000 fusioniert, heute heißt der Konzern Total Energies.

Ihr Vater fährt den blauen Robur des RBB

Ihr Vater wurde nach der Minol-Zeit lange vor der Tochter auch Tankstellen-Pächter. Jetzt ist er in Brandenburg fast so bekannt wie einst der Minol-Pirol. Das aber hat einen anderen Grund: Reinhard Rogge, ihr Vater, fährt den Robur des RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg). Es ist sein blauer Robur, der jetzt immer gerufen wird, wenn den Leuten irgendwo im Land ein Thema auf den Nägeln brennt.

Lesen Sie auch:

Corina Engel wollte nie etwas anderes machen, ihren Kindern riet sie aber davon ab, sich eine Tankstelle als Arbeitsplatz zu suchen. „Sie kommen heute noch gern zur Tankstelle“, sagt sie und fügt hinzu: „Ich war immer arbeiten, wir waren nie groß im Urlaub. Deshalb habe ich meinen Kindern abgeraten.“ Trotzdem: Wenn sie an der Beelitzer Tankstelle ihre Aufschrift liest, dann ist sie stolz. Dort steht: Total-Station Corina Engel. „Es ist ja mein Leben“, sagt sie.

Von Jens Steglich