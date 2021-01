Mittelmark

Schnee ist in diesen Gefilden inzwischen ein seltener Gast. Bevor Winterfreunde ihn richtig genießen können, ist er auch schon wieder weg. Doch jetzt stehen die Chancen nicht schlecht, dass der Schnee, der noch übrig geblieben ist, auch übers Wochenende bleibt. „Richtung Wochenende stellt sich Dauerfrost ein, das heißt, die Chancen auf einen Erhalt der Schneedecke sind gut. Dazu gibt es zumindest zeitweise sogar Sonnenschein, am Sonntag länger als am Sonnabend“, sagt Thomas Endrulat vom Deutschen Wetterdienst in Potsdam.

Wo sind Potsdam-Mittelmarks „schneesichersten“ Orte?

Doch wo in der Region ist noch Schnee zu finden, wo sind legendäre Rodelberge, die einst, als der Schnee noch lange liegen blieb, die Menschen anzogen wie im Sommer die Schwimmbäder? Und welche Orte in Potsdam-Mittelmark sind die „schneesichersten“, wenn man in diesen Zeiten davon noch reden kann? Ja, die Chancen auf einen Spaziergang im Schnee, der bei Wahrung der Corona-Abstandsregeln ungefährlich und gesund ist, sind auch in der flachen Gegend rund um Potsdam nicht gleichmäßig verteilt.

Anzeige

Der Hagelberg ist die höchste Erhebung im Fläming

In der Regel liegt im Fläming der meiste Schnee, was kein Wunder ist: Bei Wetterlagen mit Temperaturen knapp über null Grad zählt jeder Höhenmeter. Der Hagelberg bei Bad Belzig, höchste Erhebung im Fläming, bringt es immerhin auf 200,2 Meter über Normalnull. Zwei Meter mehr, und er wäre der höchste Berg Brandenburgs, der sich im Elbe-Elster-Kreis befindet (Heidehöhe, 201,4 Meter).

Zwischen Tremsdorf und Fresdorf lag am Donnerstagnachmittag noch Schnee. Quelle: Jens Steglich

Länger als in Potsdam hält sich der Schnee auch in Tremsdorf. „Bei uns ist es in den Nächten spürbar kälter als in Potsdam“, sagt die Tremsdorferin Angela Schneider. „Noch ist alles weiß, es liegen etwa fünf Zentimeter. Es taut aber derzeit auch bei uns“, berichtet sie am Donnerstagmittag. Ob genug vom Weiß für eine Rodelpartie übrig bleibt, ist fraglich. Für einen Spaziergang in überzuckerter Landschaft wird es dort aber reichen.

Tremsdorfer nutzen den Backofenberg

Dabei haben die Tremsdorfer einen schönen Rodelhügel vor der Haustür. Der Backofenberg ist 94 Meter hoch, wobei die entscheidenden Höhenmeter die unteren zehn sind, auf denen der Schlitten richtig Fahrt aufnimmt. Manche Rodelfans im Ort nutzen auch andere Antriebsarten für eine Schlittenfahrt. Sie banden den Schlitten kurzerhand an einen Jeep.

Auch Gerda und Ulricke, die beiden schwarzen Pudeldamen, zog es am Donnerstag in den Schnee – hier auf einer Wiese vor dem früheren Standesamt in Bergholz-Rehbrücke. Quelle: Jens Steglich

Die Sehnsucht nach Schnee zeigte sich in diesen eher düsteren Tagen auch in Wittbrietzen – noch so ein Ort, wo sich der Schnee oft länger hält. Der Schnee am 3. Januar trieb die Wittbrietzener regelrecht raus ins Freie, wobei sie auch beim Spazierengehen den Abstand wahrten, erzählt Ortsvorsteherin Simone Spahn. Schneemänner in der Landschaft machten auch die Seele froh, bevor sie sich in Wasser auflösten.

„Der Schnee brachte ein bisschen Fröhlichkeit zurück“

„Man hat gemerkt, dass der Schnee ein bisschen Fröhlichkeit zurückgebracht hat. So, als hätte die Natur gedacht: Wenn die Menschen schon Abstand voneinander halten sollen, schicke ich ihnen wenigstens einen weißen Gruß“, sagt Simone Spahn und fügt hinzu: „Wir hoffen jetzt auf das Wochenende. Das wäre doch was: Schnee immer nur am Wochenende, wenn wir ihn auch gebrauchen können.“ Zum Beispiel für eine Schlittenfahrt am Wachtelberg, den die Wittbrietzener zum Rodeln nutzen.

Regina Anhoff misst seit 26 Jahren für den Deutschen Wetterdienst die tägliche Niederschlagsmenge und im Winter die Schneehöhen in Langerwisch. Am Donnerstag waren es drei Zentimeter. Quelle: Christel Köster

In Langerwisch hat Wetterbeobachterin Regina Anhoff auch beobacht, wie Nachbarskinder sich über Schnee freuen. „Die Kinder legten sich hin und machten mit ausgebreiteten Armen das Engelchen im Schnee.“ Regina Anhoff misst seit 26 Jahren für den Deutschen Wetterdienst in Langerwisch die täglichen Niederschlagsmengen und Schneehöhen. Am Donnerstag meldete sie drei Zentimeter. „Es wird immer weniger Schnee“, sagt sie. Im vergangenen Winter musste sie kein einziges Mal den Schneehöhenmesser in die Hand nehmen.

1979 lagen 40 Zentimeter in Langerwisch

Den meisten Schnee seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, die in Langerwisch in den 1970er Jahren starteten, meldete ihre Vorgängerin am 15. Februar 1979 mit 40 Zentimetern. Die Langerwischer gehen übrigens in Wildenbruch rodeln, weiß Ortsvorsteher Wolfgang Kroll. Als gemeinsamer Rodelhügel dient der Michendorfer Berg, der sich gegenüber vom Hotel Am Wald bis auf etwa 80 Meter in die Höhe streckt. „Wir sind dort früher Ski gefahren und hatten eine Sprungschanze“, erzählt er. Auf Weiten von fünf bis zehn Metern konnten es Skispringer schaffen. „Damals gab es noch Winter, das ist 60 Jahre her“, sagt Kroll.

Das war einmal:Skispringen in Geltow – in den 1950er Jahren wurde dort eine richtige Sprungschanze gebaut. Heute wird der Schäfereiberg In Geltow noch zum Rodeln genutzt, wenn denn Schnee liegt. Quelle: Sammlung Heimatverein Geltow

Dass es in der Region einst sogar Meisterschaften im Skilanglauf und Skispringen gab, mag heute kaum einer glauben. Aber es stimmt: In Geltow – am Westhang des Schäfereiberges – haben sie in den 1950er Jahren eine richtige Sprungschanze gebaut. Der Schanzenrekord lag bei 29 Metern.

Lesen Sie auch:

Skispringen in den Geltower Bergen

Schnee, Blitz und ein bisschen Donner: Winter-Wunderland in Brandenburg an der Havel und Ziesar

Schlittensprünge am Knochenbrecherberg

Sprünge machen die Stückener beim Rodeln. Sie haben einen Spezialberg mit Kuhlen, die den Schlitten zum Springen bringen. Der Hügel liegt im Wald und der Rodelfan braucht viel Schnee, um ihn nutzen zu können. Dann aber wird es rasant. Der Hügel heißt nicht umsonst Knochenbrecherberg, weiß Ortsvorsteher Udo Reich.

Höchste Schneehöhe: 41 Zentimeter Die längste Datenreihe liegt für Potsdam vom Deutschen Wetterdienst vor, wo seit 1893/94 Wetterdaten erhoben werden. Potsdams Meteorologen haben die höchste Schneedecke seit Beginn der Wetteraufzeichnungen am 16. Februar 1940 und am 28. Dezember 2010 mit jeweils 41 Zentimetern gemessen. 40 Zentimeter waren es am 17. Februar 1940 und am 14. Februar 2010. Der schneereichste Winter war der von 1969/70. Vom Dezember bis Februar lag an 90 Tagen Schnee.

Von Jens Steglich