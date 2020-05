Grünes Licht für den Bau der Waldsiedlung in Beelitz-Heilstätten

Beelitz

Der Weg für den Bau eines neuen Wohnquartiers in Beelitz-Heilstätten ist frei. Die Stadtverordneten von Beelitz haben am Dienstagabend mehrheitlich zwei Bebauungspläne für das Gebiet der sogenannten Waldsiedlung gebilligt. Auf dem Areal in der Nähe von Bahnhof und Heizkraftwerk will das Unternehmen KW Development unter Einbeziehung historischer Bauten eine Siedlung errichten.

Investor erklärt Baumfällungen mit Denkmalschutz

Die einzigen Gegenstimmen kamen von drei Stadtverordneten der Fraktion GfB/ SPD, die aufgrund nicht genehmigter Baumfällungen im April das Vertrauensverhältnis zum Investor noch nicht wieder hergestellt sahen. Der KW-Geschäftsführer Jan Kretzschmar verteidigte das Vorgehen in der Sitzung und erklärte die Fällungen damit, dass denkmalgeschützte und einsturzgefährdete Gebäude gesichert werden mussten, wofür auch eine Zuwegung nötig war.

Visualisierung der künftigen Kita, die in Beelitz-Heilstätten gebaut werden soll. Quelle: KW Development

Die große Mehrheit der Stadtpolitiker sah es bei ihrer Entscheidung als zentral an, die Entwicklungschancen für Heilstätten jetzt zu nutzen.

Von Jens Steglich