Die vorhandenen Gewerbegebiete im Kreis Potsdam-Mittelmark sind, zumal wenn sie günstig an Autobahnen liegen, weitgehend ausgelastet. Firmen, die noch Liegenschaften suchen, haben es in absehbarer Zeit schwer, fündig zu werden. Der Landkreis soll das nun in den Blick nehmen und Gewerbeansiedlung zur Chefsache machen.