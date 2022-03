Beelitz

Zwei Pkw-Besitzern wurden in der Nacht zu Donnerstag ihre Autos aus einer Tiefgarage im Habichtsweg in Beelitz geklaut. Die Fahrzeuge, beide der Marke Ford, waren am Abend ordnungsgemäß auf dem Mieterparkplatz der Garage verschlossen abgestellt. Am nächsten Morgen waren sie weg.

Die Polizei leitete zwei Fahndungen nach den Fords ein. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die Kripo ermittelt jetzt in diesen besonders schweren Fällen des Diebstahls.

Von MAZonline