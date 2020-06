Beelitz

Einen niederländischen Toyota kontrollierten Polizisten am Donnerstagabend in Zauchwitz. Der Fahrer (62) hatte 1,16 Promille Alkohol in der Atemluft. Er sollte zur Blutprobe auf die Wache gebracht werden. Doch der Beifahrer, der 23-jährige Sohn des Fahrzeugführers, störte mehrfach die Polizeiarbeit vor Ort und reagierte nicht auf die Androhung von Zwangsmitteln. Als er zum Streifenwagen gebracht werden sollte, wehrte er sich. Er musste zu Boden gebracht und mit Handschellen fixiert werden.

Auch der Vater rastete aus

Dies bemerkte sein bereits im Streifenwagen wartender Vater und versuchte sich ebenfalls zu befreien. Die Beamten mussten auch ihm Handschellen anlegen, wobei der Mann Widerstand leistete. Selbst auf der Fahrt ins Gewahrsam nach Brandenburg/Havel versuchte der mit über 2,3 Promille stark alkoholisierte 23-Jährige immer wieder vergeblich, sich aus seinen Handfesseln zu winden und seinen Sitzplatz zu verlassen. Dabei beleidigte er die Beamten unaufhörlich und massiv. Auch im Gewahrsam änderte sich das nicht. Ausgenüchtert wurden die Männer in den frühen Morgenstunden entlassen. Gegen beide wird wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt, gegen den Fahrer wegen Trunkenheit am Steuer.

