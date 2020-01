Behördenwirrwarr: Wie zwei tote Füchse in Beelitz für Wirbel sorgen

Beelitz

Der Fuchs liegt auf dem Rasen der Nachbarn und ist am Ende. „Er hat sich gequält und gehechelt. Das Fell sah ganz komisch aus“, erzählt der Beelitzer Ingo Johst. Die Nachbarn, ein älteres Paar, baten ihn, zu helfen. Was aber tut man, wenn ein offenbar kranker Fuchs in der Heilandstraße mitten im Wohnviertel auf der Wiese liegt? Johst ruft den Revierförster an und der rät wiederum, die Polizei zu rufen. „Auch die Polizisten waren sich unsicher. Die Zuständigkeiten sind hier ein bisschen vage“, sagt Johst. Das Ordnungsamt war am Montagabend nicht mehr im Dienst. „In dem Fall hat die Polizei aber geholfen. Sie war innerhalb von zehn Minuten da“, sagt er. Ein Polizist greift zur Pistole und erlöst das Tier mit einer Kugel von seinen Qualen. Es ist nicht der einzige Fuchs, der in den vergangenen Tagen in Beelitz auf einem Privatgrundstück gestorben ist. Bereits am Freitag hatte der Beelitzer Ditmar Kohlberg auf seinem Grundstück in der Kantstraße einen toten Fuchs gefunden, der offensichtlich krank war.

Vermutlich hatten beide Füchse die Räude

Vermutet wird, dass beide Füchse die Räude hatten, eine Hauterkrankung, die Milben verursachen. Auch der Beelitzer Stadtförster Martin Schmitt spricht vom Verdacht auf Räude. Er hatte sich bereit erklärt, den erschossenen Fuchs abzuholen.

Das Veterinäramt des Landkreises wollte auf Anfrage keine Ferndiagnose stellen. Ziemlich sicher sind sich die mittelmärkischen Veterinärmediziner, dass die Füchse keine Tollwut hatten. „Die Tollwut gilt hierzulande seit Jahren als ausgerottet. Wir sind tollwutfrei“, sagt Kai-Uwe Schwinzert, Sprecher des Landkreises. „Es finden auch nach wie vor Untersuchungen dazu statt“, so Schwinzert. Im Landkreis werde jährlich eine bestimmte Quote gestorbener oder erlegter Füchse, Marder und Waschbären im Landeslabor auf Tollwut untersucht.

Er ruft Polizei , Ordnungsamt und Veterinäramt an – ohne Erfolg

Ditmar Kohlberg kann freilich nicht wissen, an was der Fuchs gestorben ist, den er auf seinem baumreichen, mehrere tausend Quadratmeter großen Grundstück in der Kantstraße gefunden hat. Anders als beim Fuchsfund in der Heilandstraße erlebte er eine Odyssee bei der Suche nach Hilfe und Ratgebern. Bereits am Silvestertag hatte er auf seinem Areal einen Fuchs schwankend entlangschleichen sehen. „Sein Fell war kahl und grau“, sagt er. Der Beelitzer ruft die Polizei, die mit einem Streifenwagen anrückt. Der taumelnde Fuchs wird an dem Tag nicht mehr gesehen. Am vergangenen Freitag findet Kohlberg dann einen toten Fuchs an seinem Fischteich. „Es wird wohl derselbe Fuchs vom Silvestertag gewesen sein.“ Das Tier hat Schaum am Maul, „wahrscheinlich vom Todeskampf“. Und das Fell sieht auch schlimm aus. Ditmar Kohlberg will nicht, dass er, seine Haustiere oder die Eichhörnchen sich anstecken und greift zum Telefonhörer. Er ruft Polizei, Ordnungsamt, Revierförster, und die Veterinärämter des Landes und des Kreises an – ohne Erfolg. Einige Telefone sind am Freitagnachmittag nicht mehr besetzt, einige Angerufene sagen, sie seien nicht zuständig. Er wählt auch die 110, um zu fragen, an wen er sich wenden könne. „Die Antwort war: Das ist eine Notfall-Nummer und keine Beratungsstelle“, erzählt Kohlberg.

Es gibt eine Notfallnummer, die kaum einer kennt

Allein der eigentlich nicht zuständige Revierförster sagt zumindest zu, er könne den toten Fuchs am Montag abholen. „Ich kann den Fuchs ja nicht ewig liegen lassen“, sagt Kohlberg. Eine Frau vom Veterinäramt sagte ihm noch zu, sie würde den Jagdpächter informieren. „Der Jagdpächter hat mir gesagt, dass für eine Untersuchung und Entsorgung des Kadavers der Grundstückseigentümer zuständig sein soll. Das hat mich schockiert“, so Kohlberg, der sich fragt: „Wenn ein Eigentümer, auf dessen Grundstück zufällig zum Beispiel ein totes Wildschwein entdeckt wird, die Kosten tragen soll, wird er dann noch irgendwo anrufen?“ Viele würden den Aufwand und die Kosten scheuen. Und was ist aus dem toten Fuchs auf seinem Grundstück geworden? „Ich habe das Problem eigenständig und ohne Gefährdung anderer gelöst“, sagt er nach den missglückten Versuchen, die Behörden einzuschalten.

Laut Kreissprecher ist bei gefundenen Tieren mit Verdacht auf eine Krankheit das Veterinäramt die erste Adresse. „Wird das Veterinäramt verständigt, kümmert es sich auch um das Entsorgen der toten Tiere“, sagt Schwinzert. Es gibt für solche Fälle sogar eine Notfallnummer für den Bereitschaftsdienst des Veterinäramtes, die offenbar auch Behörden wie die Polizei nicht auf dem Schirm haben. „In Fällen mit Krankheitsverdacht ist der Bereitschaftdienst des Veterinäramtes über die Leitstelle in Brandenburg an der Havel zu erreichen“, sagt Schwinzert. Die Telefonnummer lautet: 03381/623 101.

Fuchsräude wird von Tier zu Tier übertragen Die Fuchsräude ist eine parasitäre Hauterkrankung, die durch die Räudemilbe hervorgerufen wird. Die Krankheit wird durch direkten Kontakt von Fuchs zu Fuchs übertragen, ist für die Tiere hochansteckend und kann bei ihnen innerhalb von drei Monaten zum Tod führen. Tote Tiere mit Verdacht auf Erkrankungen sollten nicht einfach im Wald vergraben werden. Wildschweine könnten den Kadaver wieder ausbuddeln. Die ordnungsgemäße Entsorgung erfolgt in Tierkörperbeseitigungsanlagen.

Von Jens Steglich