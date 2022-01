Brück

Glimpflich ist ein Unfall auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin ausgegangen. Er hat sich am Dienstagfrüh zwischen den Anschlussstellen Brück und Borkheide ereignet.

Zeugen melden das Geschehen

Gegen 8.30 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit war ein Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, durchschlug einen Wildzaun und kam erst in der Böschung daneben zum Stehen. Es entstand erheblicher Sachschaden am Auto und am Wildzaun in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Der Fahrer wurde leicht verletzt, lehnte aber die Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort ab. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat eine Unfallanzeige aufgenommen.

Von René Gaffron