„Diese Krankheit betrifft den ganzen Körper“: Chefärztin über Schlaganfälle und Coronavirus und was beides miteinander zu tun hat

Beelitz-Heilstätten

Am Sonntag ist der Tag gegen den Schlaganfall. Dr. Anna Gorsler, Ärztliche Direktorin der Kliniken Beelitz und 3. Vorsitzende der Berliner Schlaganfall-Allianz ( BSA), ist Expertin auf dem Gebiet. Mit ihr sprachen wir über Schlaganfälle, Rehabilitation und was das Coronavirus mit der Gefäßerkrankung zu tun hat.

Frau Gorsler, was haben Sie gedacht, als Sie im März die Bilder aus Krankenhäusern in Norditalien gesehen haben, die verzweifelten Schwestern und Ärzte und Militärlaster in Bergamo, die Leichen abtransportierten?

Anna Gorsler: Viele Ärzte hätten nie gedacht, dass wir uns einmal aufgrund einer Pandemie mit Triage auseinandersetzen müssen, also mit Situationen, in denen Ärzte entscheiden müssen, wem sie mit einer Beatmung noch helfen und wem nicht mehr. Als wir diese Bilder sahen, gingen auch bei uns ethische Diskussionen und sofortige Vorbereitungen los, denn uns war klar, wie gefährlich der SARS-CoV-2-Virus ist, da er sich mit einer unglaublichen Dynamik verbreitet. Wir haben sehr früh begonnen, in der Klinik Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ich wohne in Potsdam und dachte: Was für eine surreale, geteilte Welt. In der Stadt sah man glückliche Menschen. Wir waren im Krankenhaus schon im Katastrophenmodus und draußen ging mit dem Frühling das Leben gerade richtig los. Dann kam der Lockdown.

Deutschland blieb von Bildern wie in Italien verschont. Haben wir alles richtig gemacht oder hatten wir Glück?

Wir haben vieles richtig gemacht. Und wir hatten großes Glück, dass wir nicht die ersten Betroffenen waren. Durch diesen zeitlichen Vorsprung haben wir nach Ansage der Politik in den Kliniken reagiert und zusätzliche Beatmungskapazitäten geschaffen. Wir befinden uns aber noch mitten in der Pandemie. Es ist nicht vorbei. Wir haben keinen Impfstoff. Bis dahin müssen wir vernünftig sein. Wir können uns nicht mehr so verhalten wie vor Corona.

Was wäre passiert, wenn man in Deutschland alles ohne Einschränkungen hätte laufen lassen?

Wenn jeder Infizierte drei weitere Menschen ansteckt, wie es kurzzeitig war, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Gesundheitswesen auch bei uns überlastet gewesen wäre.

Sie sind Spezialistin für Schlaganfälle. Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf Ihren Bereich?

Zum einen beobachteten wir ab Ende März, dass die Zahl der Patienten, die mit Schlaganfall-Symptomen in den Akutkliniken erscheinen, zurückgeht. Darauf hat gerade die Berliner Schlaganfall-Allianz in einer Stellungnahme auf ihrer Homepage aufmerksam gemacht. Das ist deutschlandweit so und sogar weltweit. Woran liegt das? Wir glauben, die Patienten gehen davon aus, dass in den Krankenhäusern derzeit nur dringende Fälle behandelt werden und sie haben Sorge, sich in Kliniken mit dem Coronavirus anzustecken. Mit dazu beigetragen hat wohl die Ansage an Krankenhäuser, Verschiebbares zu verschieben. Aber was ist verschiebbar? Schlaganfälle sind es nicht. Da ist eine Verschiebung unverzeihlich. Bei Schlaganfällen ist es häufig so, dass die ersten Symptome mild beginnen können. Ein Viertel der Patienten merkt Tage bis Wochen vor dem Schlaganfall leichte vorübergehende Warnsymptome wie Sprechstörungen und Lähmungen. Wenn sie rechtzeitig in die Klinik kommen, kann der Schlaganfall ganz oder zumindest teilweise abgewendet werden. Wir befürchten derzeit, dass Patienten ihr gutes Zeitfenster für eine Behandlung ohne Folgeschäden verpassen. Ein Notfall muss einfach in die Klinik.

Woran erkennt man, dass es ernst ist?

Es gibt klassische Symptome für Schlaganfälle: Wenn man Betroffene bittet zu lächeln, sie aber dabei den Mundwinkel asymmetrisch verziehen oder wenn sie die Arme in die Luft heben und die Handflächen nach oben drehen sollen und das auf einer Seite nicht mehr funktioniert. Auch Sprachauffälligkeiten und Probleme, Wörter zu finden, sind Signale. Dann ist es Zeit, so schnell wie möglich einen Arzt aufzusuchen oder den Notruf zu wählen.

Was passiert, wenn man zu lange wartet?

Man verpasst das Zeitfenster für eine Lyse-Therapie oder eine mechanische Entfernung des Blutgerinnsels. Ab akutem Symptombeginn gibt es ein Zeitfenster von etwa viereinhalb Stunden, in dem wir das Blutgerinnsel im Gefäß noch mit einem Medikament auflösen können. Wenn man es nicht auflöst, bleibt der Gehirnbereich dahinter unversorgt und stirbt ab. Je schneller man das Gefäß wieder aufmacht, desto weniger Schaden entsteht. Ansonsten kann es passieren, dass der Schlaganfall-Patient schwer betroffen ist, weder Sprache versteht noch sprechen kann oder halbseitig gelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen ist.

Es heißt, das Coronavirus greift nicht nur die Lunge an, auch Herz und Gehirn kann es treffen?

Wir lesen gerade viele neue medizinische Fachbeiträge über das Coronavirus und lernen jeden Tag dazu. Es ist eine Krankheit, die den ganzen Körper betrifft. Beim zentralen Nervensystem scheint die Störung über eine entzündliche Veränderung der Gefäßinnenwände oder über die Bildung von Blutgerinnseln zu erfolgen. Anhand erster Studien gibt es Zahlen, dass drei bis fünf Prozent der Patienten, die an Covid-19 erkranken, einen Schlaganfall bekommen können, der durch das Virus und seine Wirkung auf Gefäße und Blutgerinnung ausgelöst wird.

Was spielt sich da im Körper ab?

Das Virus verursacht in schweren Fällen wahrscheinlich Gefäßentzündungen im ganzen Körper, was dazu führt, das durchblutungsstarke Organe Schaden nehmen können und es zu Gefäßverschlüssen kommt. Es ist weit mehr als eine Lungenkrankheit.

Welche Altersgruppen sind bei diesen coronabedingten Schlaganfällen besonders gefährdet?

In einer Fallserie in New York waren es jüngere Leute, die einen Schlaganfall in Folge einer Corona-Infektion bekamen, in China ältere. Bei den Fällen in New York hatten die Patienten oft keine Vorerkrankung und waren 30 bis 50 Jahre alt.

Haben Sie auch gute Nachrichten?

Wir haben in Deutschland ein komplexes, gut ineinander greifendes Gesundheitssystem. Diese Phasenübergreifende Schlaganfall-Behandlung ist ein zentrales Thema der Berliner Schlaganfall-Allianz: Die Akutmedizin rettet die Menschen, aber sie sind danach noch lange nicht gesund. Hier greift schnell eine qualifizierte neurologische Rehabilitation. Wir übernehmen in Beelitz-Heilstätten Schlaganfall-Patienten noch im beatmeten Zustand und entwöhnen sie von der Beatmung. Wenn sie wieder selbstständig atmen können, trainieren wir mit den Patienten, damit sie wieder ein möglichst selbstständiges Leben führen können. Wir haben da sehr schöne Erfolge erzielt.

Was hat Sie in Ihrer Arbeit zuletzt froh und glücklich gemacht?

Wie wir innerhalb kurzer Zeit in Berlin-Brandenburg das Gesundheitssystem an die neue Situation angepasst und alle mitgezogen haben. Das Zusammenspiel klappt gut und so eine Krise schweißt zusammen.

Gibt es eine Krankengeschichte, die Sie nicht vergessen werden?

Wir hatten einen jungen Familienvater, der nach einem Schlaganfall im Koma lag, als er bei uns ankam. Er hat es nach langer Zeit tatsächlich geschafft, uns gehend zu verlassen und zu seiner Familie zurückzukehren. Das war bewegend.

Müssen wir unser Gesundheitssystem ändern?

Wir brauchen eine andere Vorratswirtschaft. Wir müssen Dinge wie Beatmungsgeräte, Zubehör, Schutzanzüge oder Masken bevorraten, damit wir im Ernstfall darauf zurückgreifen können und sie nicht kaufen müssen, wenn sie zu knappen und teuren Gütern werden, wie es bei dieser Pandemie passiert ist. Wir haben in Deutschland ein ziemlich gutes Gesundheitssystem. Mitarbeiter insbesondere die der Pflege in den Rehaeinrichtungen und Krankenhäusern, die man braucht, wenn es darauf ankommt, sollten für ihre Arbeit angemessen bezahlt werden. Das hilft uns allen dauerhaft mehr als ein Applaus vom Balkon.

Seit 2013 Cheärztin in der Neurologischen Klinik in Beelitz-Heilstätten Anna Gorsler wurde 1973 in Mannheim geboren, wohnt in Potsdam und ist Ärztliche Direktorin der Kliniken Beelitz und Chefärztin der Neurologischen Rehabilitationsklinik in Beelitz-Heilstätten. Sie studierte Medizin an der Karl-Ruprecht-Universität Heidelberg und an der Freien Universität Berlin. Die Facharztausbildung absolvierte sie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und dem Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf. Als Oberärztin war sie in der Neurologischen Universitätsklinik Freiburg tätig.

Von Jens Steglich