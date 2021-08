Beelitz-Heilstätten

„Endlich können wir in unserem neuen Saal Gäste begrüßen. Hier sollen ab jetzt Theater, Konzerte und Vorträge nach Beelitz-Heilstätten locken“, kündigte Beate Hoffmann, Betreiberin des Erlebnisparks Baum & Zeit, am Montag an. Eingeladen vom Unternehmer-Ehepaar Beate und Georg Hoffmann, kamen zur Saal-Einweihung 120 Mitglieder des Brandenburger Wirtschaftsforums zum Vortragsabend im dazugehörigen Restaurant.

Wiederbelebung der „Beelitzer Alpen“

Wie geht es weiter beim privaten Baumkronenpfad-Unternehmen? Beate Hoffmann stellte neue Projekte vor. Ein Labyrinth in Form eines Gesichtes, den längsten Blumenkasten Deutschlands oder die Wiederbelebung der Gartenlandschaft „Beelitzer Alpen“ gehören dazu.

Nach sechs Monaten Zwangspause hat das 32-köpfige Team den Betrieb wieder zum Laufen gebracht. Die Besucherzahl sei zwar im aktuellen Jahr zurückgegangen, aber nicht die Umsätze, sagt Hoffmann. Das liege vor allem am Ausbau der Gastronomie im neuen Saalbau und der größeren Terrasse. Nach der ersten coronabedingten Pause 2020 strömten viele Besucher des Baumkronenpfad in den ehemaligen Quadranten A der Frauen-Heilstätten, um die auf 800 Meter verlängerte Strecke in 23 Meter Höhe rund um die Hauptattraktion, das „Alpenhaus“, zu genießen.

Die Führungen durch die alten Gebäude der Chirurgie oder des Bettenhauses sind in diesem Sommer stark nachgefragt. „500 Gäste kamen allein am vergangenen Wochenende“, berichtete der festangestellte Guide, Mike Sprenger. „Durch die alte Chirurgie“, so der Titel der einstündigen Besichtigung des einstigen Vorzeige-Operationshauses, fließt natürlich auch ein wenig Blut, erzählt Sprenger schmunzelnd. Für den Gang durch das ehemalige Bettenhaus mit dem Dachwald in den oberen Etagen zieht Sprenger sogar die Pförtner-Uniform an und demonstriert mit Zeitzeugen-Berichten, wie zu Kaisers Zeiten für Zucht und Ordnung im Heilstätten-Alltag gesorgt wurde.

Rostige Fundstücke der Anfangszeit

Die Corona-Pause überbrückte das Team mit Aufräumarbeiten und Baumpflege. „Dabei entdeckt man erfreulicherweise immer noch rostige Fundstücke, wie eine alte Badewanne aus der Eröffnungszeit von 1902“, berichtete der „Pförtner“. Neu im Angebot: Tunnel und Technik – ein Ausflug in die Unterwelt von Beelitz-Heilstätten mit seinen einst hochmodernen 50 Kilometer langen Versorgungsschächten.

Gut sechs Millionen Euro möchte Familie Hoffmann in den kommenden Jahren in den Publikumsmagneten investieren. Vor allem in die Dach-Sanierung der „Chirurgie“, die sonst nicht zu retten wäre. Ein professioneller Haupteingang soll mit einem „Welcome-Center“ entstehen und an die Fichtenwalder Straße ziehen. Die Erlebnis und Entspannung Suchenden wird’s freuen: mit der längsten Hängebrücke Deutschlands, verspricht Hoffman, soll in luftiger Höhe der Baumkronenpfad abgerundet werden.

Von Gesine Michalsky