Beelitz

In 15 Kisten, in denen in wenigen Wochen der Spargel für den Transport gebettet werden wird, befinden sich jetzt ebenso gern gesehene und freudigst erwartete Naschereien vom Osterhasen. Noch kann Manuela Liß auf die Kisten eines bekannten Spargelbauern zurückgreifen, um insgesamt 430 Osterkörbchen in der Region in den kommenden Tagen an Bedürftige zu verteilen.

Fast 200 Spenden eingegangen

An die 200 Spenden trafen bei der Beelitzer Familie ein: Eier aus Schokolade und bunt gefärbte von Hühnern, Häschen aus Fruchtgummi und zum Lutschen. Das mittlerweile dritte derartige Projekt der Initiative kommt in Beelitz und Umgebung gut an. Viele wollen helfen und das, obwohl man zu Ostern wegen der möglichen Ansteckungsgefahr wieder auf die persönliche Übergabe verzichten muss.

Stattdessen fährt Manuela Liß, Initiatorin der Hilfsaktion, Sozialeinrichtungen in Potsdam und Berlin an und übergibt die Osterüberraschungen, ohne die Häuser zu betreten. Die Verteilung übernehmen dann die jeweiligen Hausleitungen von der Potsdamer Suppenküche bis zum Frauenhaus, vom Obdachlosen-Wohnheim im Lerchensteig bis zu Creso Streetwork und der Kältehilfe in Berlin-Kreuzberg. „Raus aus der Unsichtbarkeit – Obdachlosigkeit und Bedürftigkeit“ heißt das Motto. Besonders wichtig ist es Beteiligten eigentlich, neben Sachspenden auch Zeit und Aufmerksamkeit zu spenden – das fällt bedauerlicherweise weiter flach.

Sammlung in privaten Räumen

Familie Liß stellte auch in diesem Frühjahr wieder die Räume für das Sortieren und Verteilen der gesammelten Spenden zur Verfügung. Der gerade nicht gebrauchte Party-Raum der Familie füllte sich in den vergangenen Wochen mit schönen Körbchen und Oster-Süßigkeiten.

Ob eine Tüte Ostereier oder eine Palette Häschen – bei ihren Einkäufen bedachten viele, dass es armen Menschen an den Osterfeiertagen auch gut gehen soll und packten ein wenig mehr in den Einkaufswagen. Auch Beelitzer Betriebe unterstützten die Aktion. Ein großer Hühnerhof übergab Dutzende frisch gefärbte Hühnereier, und ein großer Spargelhof hilft, wo er kann. Auch der Kieztreff in Luckenwalde brachte Süßes vorbei.

„Wenn wir ein wenig Freude dort verbreiten können, wo das Geld über den Monat nicht ausreicht, dann gehen wir das gerne an“, sagt Manuela Liß über ihren unermüdlichen Einsatz: „Allerdings würde ich das nie ohne meinen Ehemann schaffen, der mir dabei hilft, alles zu ermöglichen.“ Allein in Potsdam gibt es rund 300 Wohnungslose und noch viel mehr Menschen, die auf Spenden angewiesen sind, sagt die Beelitzerin und plant derweil bereits die nächsten Hilfsaktionen.

Von Gesine Michalsky