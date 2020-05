75. Jahrestag: Für den Bürgermeister von Havelsee ist Corona kein Krieg

Brielow

Für die Rotarmisten, die am südlichen Ortseingang von Brielow begraben sind, kam das Kriegsende am 8. Mai 1945 oft nur wenige Tage zu spät. Die meisten Soldaten verloren ihr Leben bei den letzten Kämpfen mit der Wehrmacht um die nahe Stadt Brandenburg. Andere erlagen Tage nach der deutschen Kapitulation in einem in Gollwitz eingerichteten Lazarett und einem Lager in Hohenstücken ihren schweren Verletzungen. Ihre Heimat sahen sie nie wieder.

1949 eröffnet

Seit 75 Jahren liegen die sterblichen Überreste von 402 Soldaten, Offizieren und einigen Zwangsarbeitern in Brielower Erde. Darunter sind auch die Gebeine von 19 bei Kämpfen um Brielow gefallenen Rotarmisten. Schon unmittelbar nach Kriegsende wurde am jetzigen Standort eine Begräbnisstätte eingerichtet, die 1949 als sowjetischer Ehrenfriedhof der Öffentlichkeit übergeben wurde.

Anzeige

Mit Namen gefallener Rotarmisten beschriftete Grabtafeln auf dem sowjetischen Ehrenfriedhof in Brielow. Quelle: Frank Bürstenbinder

Weitere MAZ+ Artikel

An das denkwürdige Jubiläum des Kriegsendes in Europa erinnerten am Freitag einige wenige Kommunalpolitiker aus dem Amt Beetzsee. Am Fuße des mit einem roten Sowjetstern bekrönten Obelisken legten Amtsdirektor Guido Müller und Havelsee-Bürgermeister Günter Noack für die Verwaltung und alle amtsangehörigen Kommunen einen Kranz mit cremefarbenen Rosen nieder. Das Amt Beetzsee ist Träger der größten Begräbnisstätte für sowjetische Soldaten im Altkreis Brandenburg.

Unsägliches Leid

Bei einer kurzen Ansprache auf dem vor sechs Jahren umfassend erneuerten Soldatenfriedhof, erinnerte Noack an das unsägliche Leid, das der von Deutschland ausgegangene Weltkrieg über viele Völker brachte. „Viele der hier ruhenden Sowjetsoldaten waren noch so jung, dass sie keine eigenen Familien gründen konnten. Statt Frieden und Völkerverständigung zum obersten Ziel zu erklären, werden wieder Feindbilder gepflegt und boomen die Waffenverkäufe“, sagte der Bürgermeister von Havelsee. Die jetzige Corona-Krise sei in keinster Weise mit den Schrecken des Zweiten Weltkrieges vergleichbar, sagte Noack. Er spielte damit auf die Äußerung des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron an, wonach sich sein Land beim Kampf gegen das Virus im Krieg befinde.

Der sowjetische Ehrenfriedhof bei seiner Eröffnung 1949. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bei einem Rundgang auf dem Gräberfeld lobten Bürgermeister und Gemeindevertreter den gepflegten Zustand der denkmalgeschützten Anlage. Diese war 2013/14 für rund 400 000 Euro aus Bundesmitteln nach den Plänen des Bad Belziger Landschaftsarchitekten Gunnar Lange rekonstruiert worden. Dazu gehört auch der Aufbau einer Stele mit Informationen zur Geschichte des Ehrenfriedhofs.

Bürgermeister erschossen

Brielow selbst wurde am 25. April 1945 von Einheiten der 47. Garde-Panzer-Brigade und der 260. Schützendivision eingenommen. Eine Panzersperre war kein Hindernis. Zu den ersten zivilen Opfern gehörte Bürgermeister Karl Wolter, der von einer Vorhut der Sowjets erschossen wurde. Der Kommandant des örtlichen Volkssturms kam in Haft. Er kehrte nie ins Dorf zurück. Häuser wurden besetzt. Grund: die Russen kamen nicht weiter. Um Brandenburg tobte noch der Kampf, die Brücken waren zerstört. Mit Raketenwerfern, den Stalinorgeln, beschossen die Sowjets vom Freiheitsweg aus die Havelstadt von Norden her.

In Gewächshäusern der Gärtnerei Hoffmann am Beetzsee finden Brielower Ende April 1945 für ein paar Tage Zuflucht. Quelle: privat

Rund 50 Frauen, Kinder, Alte und Kranke fanden in den bitterkalten Apriltagen Zuflucht in den Gewächshäusern der Familie Hoffmann in der Seestraße, wo man sich von Haferbrei und Gemüsesuppe ernährte und auf Schilfrohrmatten schlief. Gärtnermeister Ernst Hoffmann konnte die Übergriffe von Rotarmisten auf Frauen nicht verhindern. Vergewaltigungen gehörten zu den dunklen Kapiteln der Befreiung Brielows. Ihm selbst wurde die Pistole auf die Stirn gesetzt, weil es kein Getreide mehr gab, das er herausrücken konnte. Andere Brielower versteckten sich in den Radeweger Löchern. Erst nach zehn Tagen entspannte sich die Lage mit dem Abzug der kämpfenden Truppe.

Von Frank Bürstenbinder