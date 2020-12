76-Jähriger wird zur Gefahr im Verkehr

Havelsee

Zwischen der B102 und der Landesstraße 99 in Richtung Brandenburg fiel Autofahrern am Mittwochnachmittag auf, dass ein BMW in Schlangenlinien unterwegs war. Der Pkw-Fahrer fuhr in diesem Bereich mehrmals in den Gegenverkehr. Zudem musste ein Lkw-Fahrer ausweichen. Nachdem der Pkw-Fahrer auf die Landesstraße 99 in Richtung Marzahne abbog, geriet er in Höhe der Erdelöcher nochmals in den Gegenverkehr und auch hier wich ihm nochmals ein Lkw aus. Kurz vor Marzahne konnten die Polizeibeamten den 76-Jährigen Fahrer stoppen. Dieser hatte keinen Alkohol getrunken, beschwerte sich aber über Schmerzen. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in das Krankenhaus, zudem nahmen die Beamten dem 76-Jährigen den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel weg. Eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gestellt. Nur durch Glück kam es zu keinen schlimmeren Unfällen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer war zur Tatzeit auf der B102 zwischen Premnitz und Pritzerbe oder der Landesstraße zwischen Pritzerbe und Marzahne unterwegs und musste dem BMW ausweichen? Hinweise an die Polizeiinspektion Brandenburg unter Telefon 03381/5600.

Von MAZ