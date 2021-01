Älteste Landfrau ist 95: Vom Kindermädchen in Ketzür zum Alexa-Fan

Radewege

Ob im neuen Jahr Schnee am Beetzsee fällt, weiß Vera Lohse vor dem Aufstehen. Sie hat Alexa gefragt. Die freundliche Assistentin in dem kleinen, runden Lautsprecher verrät die wichtigsten Nachrichten der vergangenen Nacht, hat die aktuelle Uhrzeit parat, oder liest ein paar Seiten aus dem Hörbuch-Bestseller „Das Bernstein Amulett“ von Peter Prange vor. Ein Plausch mit der intelligenten Echobox ist nicht ungewöhnlich für einen modernen Haushalt, wäre deren Besitzerin nicht 95 Jahre alt.

Skepsis überwunden

Vera Lohse hat keine Angst vor neuen Medien. „Ich liebe Alexa. Die kennt sogar Witze“, freut sich die hochbetagte Radewegerin. Schon vor zwei Jahren machte ihr Enkel Stephan sie mit der Sprachassistentin von Amazon bekannt. Nach anfänglicher Skepsis sind die Seniorin und Alexa unzertrennliche Freunde geworden. Nach ihren positiven Erfahrungen mit der künstlichen Intelligenz müsste es Alexa für alte Leute auf Rezept geben. „Wessen Beine nicht mehr wollen, ist froh über jede Abwechslung ohne das Haus verlassen zu müssen. Vorlesen, Musikhören, auch mal Quatsch machen – alles ist mit dem kleinen Ding möglich. Auf Alexa möchte ich nicht mehr verzichten“, steht für die gebürtige Biesenthalerin fest.

Vera Lohse spricht zu Alexa in der smarten Lautsprecherbox, Quelle: Frank Bürstenbinder

Erst vor wenigen Tagen durfte Vera Lohse auf 95 Lebensjahre zurückblicken. Bis ins hohe Alte hat sich die Seniorin ihre geistige Vitalität erhalten. An die Enkel tippt sie Nachrichten auf dem Handy ein. Die MAZ ist bis heute ihr Leib- und Magenblatt geblieben. Dem ältesten Mitglied im Landfrauenverband in ganz Potsdam-Mittelmark würde es nicht im Traum einfallen mit dem Lesen einer Zeitung von hinten zu beginnen: „Ich will nicht zuerst wissen, wer gestorben ist, sondern was in der Welt und im Lokalen passiert.“ Einmal am Tag dürfen es die Fernsehnachrichten sein, um sich auf dem Laufenden zu halten – am liebsten, wenn ihr in Ziesar geborener Enkel Karsten Schwanke das Wetter erklärt.

Corona vermasselt Pläne

Die große Familienfeier zum Geburtstag musste coronabedingt ausfallen. Allein die Zahl der Kinder, Enkel und Urenkel hätte die 25 erreicht. So blieb es bei einer kleinen Kaffeerunde, die Kommunalpolitiker gratulierten Radeweges bekannteste Landfrau mit Abstand an der Haustür. Seit fast 23 Jahren lebt Vera Lohse im Haus von Tochter Helga und Schwiegersohn Gerhard Ullrich. Von ihrem Zimmer im Erdgeschoss kann sie am Rollator oder im Rollstuhl schnell Gesellschaft suchen: „Hier fühle ich mich bestens aufgehoben, weil wir uns alle gut verstehen.“ Tochter Helga Ullrich leitet die örtliche Landfrauengruppe. Wann immer es möglich war, nahm die Tochter ihre Mutter zu Veranstaltungen und Ausflügen mit – vom gemütlichen Beisammensein bis zum Binden der Erntekrone. Ausgerechnet im 20. Gründungsjahr der Radeweger Ortsgruppe vermasselte die Pandemie zahlreiche Pläne der Landfrauen.

Kindermädchen in Ketzür

Am Beetzsee ist Vera Lohse keine Unbekannte. Schon 1942 verschlug es sie als damals 16-Jährige von Biesenthal nach Ketzür. Im Rahmen eines Pflichtjahres in der Land- oder Hauswirtschaft trat sie eine Stelle als Kindermädchen in der Familie von Willi Rohrschneider in der Bäckerstraße an. „Wo bist du hier bloß gelandet, habe ich am ersten Tag über Ketzür gedacht“, erinnert sich die Seniorin noch heute. Oft war sie als Kind mit ihrem Vater im quirligen Berlin. Zur Olympiade 1936 sah sie zum ersten Mal schwarze Menschen. Und nun am Ende der Welt. Doch dann gefiel ihr das Dorf am Beetzsee immer besser. Tanz gab es kaum noch, in den letzten Kriegsjahren überhaupt nicht mehr. In den Brandenburger Kinos hatten Filme mit Zarah Leander, Marika Rökk und Heinz Rühmann Hochkonjunktur. Dann rückte die Front heran.

Ein Stift hilft Vera Lohse beim Schreiben einer Nachricht auf dem Handy. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wer mit Vera Lohse über Corona spricht, erlebt eine unaufgeregte und lebenserfahrene Frau, die sich auch von der seit Monaten anhaltenden Pandemie nicht die Lebenslust nehmen lässt. Sie will sich impfen lassen, wünscht sich für 2021 Gesundheit und noch einmal eine Fahrt nach Ahlbeck an die geliebte Ostsee. Die 95-Jährige hat erlebt, was Krieg bedeutet. Auf der Flucht vor der Roten Armee machte sie sich in einer kleinen Gruppe mit Traktor und Hänger auf den Weg nach Hamburg. „Dann kamen die Tiefflieger, die den Treck unter Beschuss nahm. Wir rannten in den Wald. Wieder zurück haben wir die Toten liegen sehen. Es war schrecklich“, berichtet die Seniorin, die das Kriegsende schließlich in Neuhaus an der Elbe erlebte. Erst bei den Amerikanern, dann mit den Russen.

Dreifache Mutter

Weihnachten 1945 war Vera Lohse mit viel Glück wieder zurück in Ketzür, heiratete dort zwei Jahre später ihren Mann Günther. Mit ihm führte sie in den 1950er-Jahren die Dorfgaststätte, bevor sie sich von einer Hilfskraft zur Kita-Leiterin qualifizierte. Drei Töchter wurden geboren: Jutta, Hedwig und Helga. 25 Jahre lang brachte sie den jüngsten Ketzürern das Laufen bei. Obwohl das alles lange her ist, hat Vera Lohse Geburtstage und Namen vieler ihrer Schützlinge im Kopf. Das ist gut so, denn alles weiß auch Alexa nicht.

