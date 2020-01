Agrarbetrieb stellt Warnschilder an Bruch-Pappeln auf

Brielow

An den Dutzenden morschen Pappeln am Beetzsee in Brielow stehen ab Freitag Warnschilder: „Achtung, herabfallende Äste, Lebensgefahr“. Das kündigte am Donnerstag der Geschäftsführer der Brielower Agrargesellschaft mbH, Gerhard Ullrich, an.

„Wir stellen morgen die Schilder auf“, sagte Ullrich der MAZ. Die Warnschilder seien 45 mal 30 Zentimeter groß. Autos sollen dort überhaupt nicht mehr fahren dürfen. Deswegen werden auch Durchfahrtsverbotschilder für Fahrzeuge aufgestellt.

Die MAZ hatte den morschen Zustand der Pappeln und die dort für Spaziergänger herrschende Lebensgefahr öffentlich gemacht. Doch tatsächlich gefällt werden soll dort kein einziger Baum. „Es besteht keine Verkehrssicherungspflicht für uns“, betont Ullrich.

Beliebte Strecke für Ausflügler

An dem Weg, den viele Ausflügler als beliebte Spazierrunde am Beetzsee-Ufer entlang nutzen, stehen Dutzende Pappeln, die mindestens 50 bis 60 Jahre alt sind. Sie haben ihre Kronen teilweise schon verloren, schwere Äste sind angebrochen und drohen auf den Weg zu fallen. Pilze wuchern an den Stämmen.

Zunächst war unklar, auf wessen Grund und Boden die Bruch-Pappeln stehen. Mittlerweile habe er sich auch einen Auszug aus dem Katasteramt geholt, aus dem eindeutig hervorgehe, dass es die landwirtschaftliche Fläche der Brielower Agrargesellschaft sei, so Ullrich. „Aber der Weg dort ist ein illegaler.“

Totholz wird teilweise entfernt

Gerhard Ullrich kündigte an, dass in der kommenden Woche Totholz bis zu einer Höhe von sieben Metern an dem Weg entfernt werden soll. Das werde der Agrarbetrieb mit einem eigenen Fahrzeug bewältigen, doch die Reichweite sei auf sieben Meter Höhe begrenzt. „In bestimmte Regionen kommen wir dann nicht hin“, so Ullrich. Ein Mindestmaß an Sicherheit soll so gewährleistet werden.

Das angrenzende Spargelfeld gehört zur Agrargesellschaft und ist vom Spargelbauer Heinrich Thiermann gepachtet worden. Auch der Weg ist Fläche des Brielower Agrarunternehmens. Landschaftsarchitekt Frank Dittrich sagte, jeder Park in Berlin wäre sofort gesperrt und die Pappeln schnellstens gefällt worden. Eine Fällung der Pappeln fordert auch Bianka Krieschen, die dort regelmäßig mit ihren Kindern spazieren geht.

