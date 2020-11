Allein und mittellos: Pritzerber spenden für einen Verstorbenen

Pritzerbe

Die Urnenbeisetzung in Kützkow liegt schon ein paar Tage zurück. Eichenlaub ist auf die Schleifen mit den letzten Grüßen gefallen. Freunde, Nachbarn, die Kützkower Feuerwehr und der Pritzerber Spielmannszug haben Abschied von einem langjährigen Mitstreiter genommen. An die 30 Trauergäste hörten zu, was Pfarrerin Diana Bernitt-Pscherwankowski unter freiem Himmel zum Tod von Andreas Iwan zu sagen hatte. Eigentlich eine gewöhnliche Beerdigung, wie sie auf jedem Friedhof stattfinden könnte.

Welle des Mitgefühls

Doch das plötzliche Ableben von Andreas Iwan löste in der Öffentlichkeit eine Welle des Mitgefühls aus, die nicht selbstverständlich ist. Rund 350 Euro spendeten Einwohner aus Pritzerbe und Kützkow, um dem Verstorbenen ein bleibendes Andenken zu sichern. Denn ihr Mitbürger starb mit 57 Jahren allein und mittellos in seiner Pritzerber Mietwohnung. Bestattungspflichtige Verwandte gibt es keine, ein verwertbares Vermögen ist nicht bekannt. Was bleibt, sind die Erinnerungen an einen ehemaligen Arbeitskollegen, einen Trommler im Spielmannszug und einen Feuerwehrkameraden.

Anzeige

Spendenbüchse im Laden

Alles Gründe, warum Menschen Geld für ein Gedenken an Andreas Iwan gaben. Und zwar im Einkaufsladen von Britta Köhler in der Havelstraße. Dort war der allein lebende Hartz IV-Empfänger manchmal zweimal am Tag. Zum Einkaufen – und weil er ein paar Worte loswerden konnte. Die Chefin stellte zusammen mit ihrer Verkäuferin Natalja Dröscher eine Spendenbüchse auf. „Selbst Kunden, die den Verstorbenen nicht persönlich kannten, griffen zum Portmonee“, berichtet Britta Köhler.

Andreas Iwan als Mitglied im Pritzerber Spielmannszug. Quelle: privat

Gerührt vom unerwarteten Ausgang der Sammelaktion zeigt sich auch Pritzerbes Ortsvorsteher Klaus Meyer. Einst musizierte er gemeinsam mit Andreas Iwan im Spielmannszug der TSG Einheit. „Ich bin sehr stolz auf die Pritzerber und Kützkower, dass sie ihren Mitbürger nicht vergessen haben. Andreas war ein hilfsbereiter und gutmütiger Mensch“, sagte Meyer der MAZ. Nach der Wende verlor er seine Arbeit in der LPG, hielt sich mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen über Wasser, zog von Kützkow nach Pritzerbe. Mit dem gespendeten Geld soll die Grabstätte auf dem Kützkower Friedhof gestaltet werden. Dazu gehört die Ergänzung eines bereits vorhandenen Steins mit den Angaben des Verstorbenen. Andreas Iwan soll auch im Tod nicht namenlos bleiben.

Mit Vorgeschichte

Dass in Pritzerbe eine bislang einmalige Spendenaktion ins Leben gerufen wurde, hat eine denkwürdige Vorgeschichte. Diese liegt zwar schon viele Jahre zurück, brannte sich aber ins Gedächtnis von Ortsvorsteher Meyer ein. Als Fährmann Horst Lahr, den alle Fietje nannten, verstarb, wurde sein Leichnam eingeäschert. Auch er hatte zum Zeitpunkt seines Todes keine Angehörigen, die zur Bestattungspflicht herangezogen werden konnten. Fast ein Jahr lang wurde die Urne bei jenem havelländischen Bestattungsunternehmen aufbewahrt, dass sich um die Einäscherung gekümmert hatte. „Als die Sache durch Zufall bekannt wurde, war es zu spät. Bevor wir die Urne nach Pritzerbe holten konnten, wurde sie von Amtswegen anonym im Nachbarkreis bestattet. Das sollte sich für einen Bürger unserer Stadt nicht wiederholen“, erinnert sich Ortsvorsteher Meyer.

Amt trägt Kosten

Die eigentlichen Kosten von rund 1600 Euro für die Urnenbestattung von Andreas Iwan übernahm, wie in solchen Fällen üblich, das Amt Beetzsee. „In unserer dörflich geprägten Region kommt es im Jahr höchstens ein- oder zweimal vor, dass die Gemeinschaft für eine Beerdigung aufkommen muss. Gibt es keine bestattungspflichtigen Verwandten, beauftragt das Amt selbst einen Bestatter. In manchen Fällen bekommen wir die Kosten über das Nachlassgericht oder von den Erben zurück – wenn es denn welche gibt“, erklärt Astrid Wiere, die im Amt Beetzsee für Fragen des Ordnungsrechts zuständig ist.

Bei der Mutter

Sind die Todesumstände von alleinstehenden Personen zunächst unklar, schreitet das Amt in Abstimmung mit der Kripo zur Gefahrenabwehr ein. „Strom, Wasser und Gas werden abgeschaltet. Verderbliche Lebensmittel müssen entsorgt werden“, so Ordnungsamtsmitarbeiterin Wiere. Zwar ist die materielle Ausstattung eines Begräbnisses, wie im Fall von Andreas Iwan, einfach gehalten, doch wird auch bei einem mittellos Verstorbenen der mutmaßlich letzte Wille respektiert. Statt anonym auf der grünen Wiese fand Andreas Iwans Urne ihren Platz auf der Grabstelle seiner Mutter und seines Stiefvaters.

Von Frank Bürstenbinder