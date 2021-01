Amtsdirektor hält nichts von Corona-Streifen zwischen Havel und Beetzsee

Amt Beetzsee

Für Gelbe Säcke von der Rolle muss niemand mehr einen Fuß in den Funktionsbau setzen. Eine Kiste zum Zugreifen steht gleich unterm Vordach. Die Eingangstür zum Zweigeschosser ist verschlossen. Hinweise hinter Glas erinnern an den Ernst der Lage. Maskenpflicht. Ohne Termin kein Zutritt. Auf einem anderen Blatt Papier sind die Telefonnummern der wichtigsten Ansprechpartner im Amt Beetzsee zu lesen. Schon seit der Ankündigung des Teil-Lockdowns Ende Oktober gibt es am Verwaltungssitz in der Brielower Chausseestraße keine normalen Sprechzeiten mehr. Und ein Ende der geschlossenen Türen ist unter verschärften Bedingungen erst recht nicht in Sicht.

Zuerst telefonisch fragen

„Dringende Anliegen der Bürger werden natürlich abgearbeitet. Wenn immer möglich, sollte dies telefonisch geschehen. Wer einen neuen Ausweis benötigt oder ein Gewerbe anmelden will, ist gut beraten, sich vom zuständigen Sachbearbeiter einen Termin geben zu lassen“, sagte Verwaltungschef Guido Müller der MAZ. Damit folgt das Amt Beetzsee dem Beispiel anderer Rathäuser und Verwaltungen in Wusterwitz, Ziesar, Kloster Lehnin und Groß Kreutz ( Havel). In den Büros wird gearbeitet. Die Haushalte für 2021 müssen aufgestellt werden. Auch die Außendienste sind unterwegs. Baustellen laufen weiter. „Homeoffice ist für uns nur bedingt geeignet. Das hat auch technische und datenschutzrechtliche Gründe. Außerdem laufen die Anrufe unverändert in der Verwaltung auf. Täglich kommt ein ganzer Stapel Post ins Haus. Und die Aktenordner stehen nicht zum Spaß in den Regalen“, begründet Müller den Arbeitsmodus seiner Behörde. Mit ruhiger Hand steuert der Klein Behnitzer das Amt Beetzsee durch die Pandemie.

Nur mit Termin ist im Lockdown der Zugang zur Amtsverwaltung in Brielow möglich. Die Gelben Säcke liegen vor der Tür in einer Kiste. Quelle: Frank Bürstenbinder

Von direkten Corona-Infektionen blieb die Amtsverwaltung bislang verschont. Es gab Quarantänefälle und Mitarbeiter, die als Risikopatienten besonders geschützt wurden. „Die Arbeitsfähigkeit des Amtes war bisher immer gegeben“, so der Amtsdirektor. Damit das so bleibt, werden fast alle Büros als Einzelzimmer besetzt. Abstand halten, lüften und auf Besprechungen verzichten sind derzeit die wichtigsten Regeln auch im Amt Beetzsee. Und wie wirkt sich der verschärfte Lockdown seit Anfang der Woche auf die Verwaltung aus? Zum Beispiel die 15-Kilometer-Regel. „Es gibt kommunale Angestellte, die außerhalb des Landkreises wohnen. Denen stellen wir Legitimationen über ihren Arbeitsplatz für den Fall einer Kontrolle aus“, berichtet Verwaltungschef Müller, der bei der Frage nach der Sinnhaftigkeit und Kontrollierbarkeit dieser Vorschrift ins Grübeln kommt.

Mehrheit hält sich an Regeln

Auf gesonderte Corona-Streifen, um die Einhaltung der Regeln durch die Bürger zu überprüfen, will der Amtsdirektor seine Leute nicht schicken. Zwar liegt ein Amtshilfeersuchen des Landkreises Potsdam-Mittelmark vor, doch will sich das Amt Beetzsee auf anlassbezogene Kontrollen konzentrieren. „Die Erfahrungen der letzten Monate zeigen, dass sich die überwiegende Mehrheit unserer Bürger an die Eindämmungsverordnung hält. Es gab nur ganz wenige Verstöße. Würden uns illegale Partys oder heimlicher Alkoholauschank in der Öffentlichkeit bekannt werden, müssten wir natürlich einschreiten“, sagte Müller, der ansonsten für Aufklärung und Augenmaß im Umgang mit der Eindämmungsverordnung plädiert.

Hinweistafeln an der Eingangstür zur Amtsverwaltung. Quelle: Frank Bürstenbinder

Mit am Montag 97 laborbestätigten Covid-Fällen gehört das Amt Beetzsee neben Ziesar (58) und Wusterwitz (62) zu den am wenigsten von der Pandemie gebeutelten Regionen in Potsdam-Mittelmark. Auch ist zwischen Havel und Beetzsee bislang kein mit oder an Corona verstorbener Mitbürger zu beklagen. Im ganzen Landkreis gibt es schon 92 Todesfälle, die mit der neuartigen Lungenkrankheit in Verbindung gebracht werden. Die anderswo diskutierte Schließung von Kitas ist daher im Amt Beetzsee kein Thema. „Wir müssen auch an die Eltern denken, die längst nicht alle ihre Kinder anderswo unterbringen können“, steht für den Amtsdirektor fest. Während dessen läuft in den drei Schulen die Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. In Pritzerbe sind 28, in Radewege 43 und in Roskow 15 Mädchen und Jungen in der Notbetreuung. Einen Anstieg der Zahlen erwartet Müller ab dem 18. Januar. Dann wird die Notbetreuung auf Alleinerziehende ausgeweitet – unabhängig vom Beruf.

Finanzielle Folgen noch unklar

Welche finanziellen Folgen die Pandemie auf das neue Haushaltsjahr haben wird, lässt sich auch für die fünf Kommunen zwischen Havel und Beetzsee nur schwer vorhersehen. Für Amtsdirektor Müller ist der Anteil an der Einkommenssteuer die große Unbekannte. „Wir wissen nicht wie viele Menschen in Kurzarbeit sind, vielleicht auch ihre Arbeit verloren haben. Deshalb planen wir die neuen Haushalte vorsichtig. Priorität sollten Investitionen haben, bei denen sich mit Eigengeld Fördermittel akquirieren lassen. Das könnten weitere Radwege sein“, meinte der Amtsdirektor. Eine zusätzliche Ausgabe ergibt sich aus der jüngsten Tarifrunde für den Öffentlichen Dienst durch die sogenannte Corona-Prämie von bis zu 600 Euro je Beschäftigten. Für die Stadt Havelsee geht es zum Beispiel um insgesamt 22 000 Euro. In der Kommunalpolitik sollen nur solche Sitzungen abgehalten werden, die unvermeidbar sind. Dazu gehören die Verabschiedung der Haushaltspläne. Das Feuerwehrwesen fährt weiter auf Sparflamme. Aktivitäten in den Gerätehäusern gibt es nur bei Alarmierungen oder wenn sie zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft nötig sind.

