Anonyme Schmähbriefe verschickt: „Die Riewender sind ihrem Gutsherren wohlgesonnen“

Päwesin

Es geht nur um zwei neue Eigenheime. Doch der Bebauungsplan, den Vorhabenträger Jost Bossan für die Riewender Ortsmitte aufgelegt hat, sorgt für mächtig Wirbel in der Gemeinde. Grund ist ein Schmähbrief, der an alle Päwesiner Gemeindevertreter sowie verschiedene Bürger verschickt wurde. Auch die MAZ ist im Besitz des Schreibens, das mit den Worten „Es grüßt Euch herzlichst JB“ endet.

Nicht von Bossan

Das Kürzel soll suggerieren, dass Jost Bossan höchstselbst den Brief in die Welt gesetzt habe. Was nicht stimmt. Die zwei am Computer beschriebenen Seiten sind in Wahrheit dazu geeignet, den Ruf des in Riewend lebenden Unternehmers und das Ansehen der gesamten Gemeindevertretung zu schädigen. Und zwar im Zusammenhang mit dem Entwurf des B-Plans, dessen öffentliche Auslegung die Abgeordneten in dieser Woche einstimmig beschlossen haben.

Jost Bossan Quelle: Frank Bürstenbinder

In dem Brief lassen die unbekannten Gegner des Vorhabens „JB“ unter anderem schreiben: „Mein Ziel ist es natürlich nicht, bebaubare Flächen zu schaffen, sondern endlich langfristig den Weg am Ufer, vorbei an meinem Seegrundstück, für alle Bürger absperren zu können, aber wer kann das nicht verstehen?“ Die Verfasser spielen damit auf die im Dorf durchaus umstrittene Anpflanzung von Weiden am Riewender Seeufer an. Eine alte Wegeverbindung war so unterbrochen worden. Einen zunächst aufgestellten Zaun in Verlängerung seiner Grundstücksgrenze hatte Bossan schon vor gut fünf Jahren wieder entfernen müssen.

Weiter heißt es in dem vorgetäuschten Bossan-Schreiben an die Gemeinderatsmitglieder, dass im Internet-Zeitalter unter die Kategorie Fake News fällt: „Daher möchte ich Euch eindringlich bitten, weiterhin mein Vorhaben in Riewend, auch ein Grund warum ich im Gemeinderat bin, wie bisher zu unterstützen. Nach dem nun endlich die letzten drei Jahre vorbei sind, werde ich mich dafür bei Euch in vieler Hinsicht erkenntlich zeigen.“

Viel Porto investiert

Gerade dieser Passus ist es, der Päwesins Bürgermeister Hubertus Kühne in Rage bringt. „Da hat jemand viel Porto investiert, um der Gemeindevertretung zu unterstellen, sie sei anfällig für Korruption“, beklagte sich Kühne auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Auch die Kirchengemeinde und die Riewender werden in dem Brief der Lächerlichkeit preisgegeben.

Weihnachten beim Gottesdienst

So heißt es weiter an die Gemeindevertreter: „Und macht Euch keine Gedanken über die Kirchengemeinde. Weihnachten war ich beim Gottesdienst, stand im Anschluss noch lange in der Kirche, damit mich der Pfarrer und Kirchenbesucher sehen konnten, auch für die Kollekte habe ich gegeben. Und die Riewender? Diese habe ich Jahresanfang zum Glühwein eingeladen, wie schon zu früheren Zeiten, sind sie ihrem Gutsherren wohlgesonnen.“

Wo einmal Hotelbetrieb herrschte, sollen Bauplätze für zwei Eigenheime entstehen. Die Fläche befindet sich im Außenbereich. Quelle: Frank Bürstenbinder

Derzeit ist völlig unklar, wer hinter dem Schmähbrief steht. Ob die Kommune gegen Unbekannt vorgeht, ließ Kühne offen. Und was sagt Jost Bossan? „Abheften. Was soll man von Leuten halten, die so etwas schreiben?“, meinte der Gemeindevertreter und Bauunternehmer, der gegenüber der MAZ von einem „Kasperletheater“ sprach.

Kirche nicht gefragt

Kein Geheimnis ist die Tatsache, dass die Kirchengemeinde gegen den Bebauungsplan ist. In einem Brief an die Kommune beklagt sich Pfarrer Stefan Hartmann bitter darüber, dass nicht mit der Kirchengemeinde über die Einbeziehung eines Kirchengrundstücks in den Geltungsbereich des B-Plans gesprochen wurde. Dieses Ufergrundstück ist komplett umgeben von Bossans Flächen, auf denen ein ehemaliges Hotelgebäude und der ehemalige Konsum stehen. Weil sich das gesamte Areal im Außenbereich befindet, ist ein B-Plan-Verfahren erforderlich, um im Zuge einer Neuordnung eine neue Wohnbebauung zu ermöglichen. „Dagegen haben wir grundsätzlich nichts, wenn es um die Flächen von Herrn Bossan geht. Aber über das kircheneigene Grundstück hätten wir gern vorher gesprochen“, sagte Pfarrer Hartmann der MAZ.

Wird öffentlich ausgelegt

Tatsächlich war die Kirchengemeinde in die Aufstellung des Geltungsbereichs nicht involviert. „Die Einbeziehung des Kirchengrundstücks erfolgte auf den fachlichen Rat unserer Bauverwaltung hin, weil sich die Fläche mitten im Plangebiet befindet“, räumte Amtsdirektor Guido Müller ein. Die Kirchengemeinde könne in der jetzigen Auslegungsphase ihre Anregungen und Bedenken vortragen. „Dazu sind auch jene Leute eingeladen, die anonymen Schmutz verbreiten“, so der Verwaltungschef.

Von Frank Bürstenbinder