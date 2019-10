Arbeitskräftemangel bremst jungen Galabau-Chef aus

Brielow

Buddeln, baggern, Bäume fällen. Und das bei jedem Wetter. Wer im Garten- und Landschaftsbau (Galabau) sein Geld verdient, hat besser kein Problem mit Hitze, Regen und Dreck an den Händen. So wie Moritz Hartmann (26). Vor vier Jahren machte sich der gelernte Friedhofsgärtner selbstständig, erweiterte sein Wissen und rüstete auf. Der Zeitpunkt war goldrichtig. Galabau-Firmen können sich vor Arbeit kaum retten. Genau hier liegt das Problem.

Viele Aufträge

Nicht nur Elektromeister, Metallbauer und Heizungsfirmen suchen händerringend Verstärkung. „Dieses Jahr nicht mehr“, müssen sich Bauherren schon lange anhören, wenn sie sich von Moritz Hartmann die Einfahrt pflastern, eine Terrasse anlegen oder eine Zaunanlage aufbauen lassen wollen. Bis Mitte 2020 ist der aus Brielow stammende Jungunternehmer zu mit Aufträgen. Seine rechte Hand ist seit zwei Jahren Stefan Weber aus Brandenburg. Nur ein glücklicher Zufall führte die beiden zusammen.

Arbeitskräfte sind Mangelware

„Inzwischen ist die Nachfrage nach Dienstleistungen im Galabau weiter gestiegen. Ich würde sofort drei Leute einstellen und zusätzliche Technik kaufen, um eine zweite Baustelle aufzumachen. Aber der Arbeitsmarkt ist leer gefegt. Kaum noch jemand will sich unter freiem Himmel ins Zeug legen“, weiß Hartmann. Da hilft nicht mal eine ordentliche Bezahlung. Mit Mindestlohn brauchen die Chefs erst gar nicht zu werben.

Moritz Hartmann an der Rüttelplatte auf einer Baustelle in Damsdorf. Quelle: Frank Bürstenbinder

Eine Erfahrung, die der in Kleinmachnow ansässige Fachverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Berlin und Brandenburg nur bestätigen kann. Die Stellenbörsen der Branche sind voll mit Angeboten für Gärtner, Baumpfleger, Vorarbeiter, Lkw-Fahrer und Bauleiter. Aber auch Hilfskräfte mit „handwerklichem Geschick und idealerweise Führerschein“ sind willkommen. „Trotz gleichbleibender Azubi-Zahlen haben wir ein Nachwuchsproblem, das wegen der guten Auftragslage besonders zu spüren ist“, berichtet die Pressesprecherin des Fachverbandes, Christina Metzer der MAZ.

Arbeit wurde immer mehr

Die ersten beiden Jahre nach dem Sprung in die Selbstständigkeit tuckerte Moritz Hartmann allein von Baustelle zu Baustelle rund um Brandenburg. Es fing harmlos an. Er schnitt Hecken für Privatleute, übernahm kleine Pflasterarbeiten in Gartensparten. Ein Renault Kangoo, ein Anhänger und eine Rüttelplatte mussten für den Start genügen. Mit der Zeit wurde die Arbeit immer mehr – und anspruchsvoller.

Mitglied der Feuerwehr

Es kam dem Alleinunternehmer zugute, dass er nach der Lehre bei der Firma Lubitz für ein Jahr in der Galabau-Firma H & K Gartendesign in Brielow praktische Erfahrungen sammeln konnte. Pflasterflächen von 300 Quadratmeter, komplette Außenanlagen samt automatischer Beregnung und die Beräumung von Baufeldern gehören heute zum Alltag der jetzigen Zwei-Mann-Firma. Das Duo verlegt Rollrasen, fällt und pflanzt Bäume, gießt Fundamente für Carports und baut Toranlagen auf. „Garten- und Landschaftsbauer ist eine harte Arbeit. Dafür wird es nie langweilig“, findet Moritz Hartmann, der trotz eines langen Arbeitstages der Freiwilligen Feuerwehr Brielow als Truppmann zur Verfügung steht.

Von Frank Bürstenbinder