Pritzerbe

Die kleinsten der märkischen Kleinstädte sollten mit zwei Verkehrszeichen auskommen – für den Ortseingang und den Ausgang. Mit rechts vor links regelt sich der Verkehr von ganz allein. Doch diese Idealvorstellung hat sich schon in Ziesar mit seinem mittelalterlichen Stadtkern nicht durchgesetzt. In Pritzerbe sind die Straßen ähnlich beengt, robust gepflastert, zugeparkt und schlecht einsehbar. Wer dort rast, hat ein Blaulicht auf dem Dach oder will sein Auto mit Absicht zuschanden fahren. Also ist die Mehrheit sinnig zwischen Mühlenstraße und Havelstraße unterwegs. Mehr als Tempo 30 sind in der Regel nicht drin. Warum also die Altstadt mit einer Zone überziehen? Es wäre ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Der Verkehr in Pritzerbe würde sich nicht beruhigen, sondern zusätzlich ausgebremst. Schmale Handtücher hätten plötzlich Vorfahrt. Auf Schleichfahrt durch die Dammstraße wäre die harmloseste Folge. Wenn es um mehr Sicherheit gehen soll, dann besser auf der B 102-Kreuzung. Dort kracht es wirklich.

Von Frank Bürstenbinder