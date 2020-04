Fruchtbare Ostern: Auf dem Skuddenhof in Weseram wackeln die Lämmerschwänze

Weseram

Kälbchen kommen auf die Welt, Küken schlüpfen – und in Weseram wackeln die Lämmerschwänze. Der Frühling beschert dem an der Hauptstraße gelegenen Skuddenhof jede Menge Nachwuchs. Seit einer Woche geht es im Stall des sanierten Vierseitenhofs Schlag auf Schlag. Dort hängen 50 Lämmer an den Zitzen ihrer Mütter, toben gesund und munter durch das Stroh, gewöhnen sich in Gruppen nach und nach an ihre Artgenossen.

Bald wird ausgestallt

„Wir erwarten ein paar Nachzügler. Dann kann in zwei bis drei Wochen ausgestallt werden. Es ist immer ein schöner Moment, wenn der Nachwuchs zum ersten Mal ins Freie darf“, berichten die Skuddenhof-Besitzer Katja und Christoph Behling. Zwar ist das Ehepaar in der Ablammzeit immer auf dem Sprung. Doch in der Regel braucht die robuste Schafrasse keine Geburtshelfer. Selbst Zwillinge, wie die kuschlige Lia und ihre Schwester Laisa, schafften es nach einer Tragezeit von fünf Monaten ohne Komplikationen aus dem Leib ihrer Mutter Lala. Männliche Lämmer bekommen ihren Namen erst nach der Körung, die ihnen die Tauglichkeit als Zuchttier bescheinigt.

Katja und Christoph Behling dokumentieren jeden Nachwuchs ihrer Herdbuchzucht. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nach der Winterlammung im Januar hat sich die Zahl der Jungtiere vor dem Osterfest auf rund 70 erhöht. Damit sind samt Mutterschafe und einer Handvoll Böcke etwa 130 genügsame Pfennigsucher bei den Behlings in Obhut. Eine seit Jahren unveränderte Größenordung, die an die Weideflächen und den machbaren Arbeitsaufwand der beiden Züchter angepasst ist. Tagsüber grast die Herde auf dem Grünland nicht weit vom Hof. Von dort kommt das eigene Heu als wichtigste Futtergrundlage. Wenn der Wintervorrat in trockenen Jahren nicht reicht, werden Ballen bei der örtlichen Agrargenossenschaft dazu gekauft.

Zäune unter Strom

„Wir teilen die Herde in mehrere Gruppen, die von unter Strom stehenden Weidezäunen geschützt werden. Zum Glück sind wir bisher in Weseram von Wölfen verschont geblieben“, berichtet die mehrfach ausgezeichnete Züchterin Katja Behling. Doch vorsichtshalber rüstet Ehemann Christoph, der als gelernter Fachmann in der Schafzucht tätig ist, die Einzäunungen auf. Höhere Netze wurden angeschafft, an deren Litzen 8000 Volt Hochspannung anliegen.

Weidezaun von der Rolle: Als Vorsichtsmaßnahme gegen den Wolf tauscht Christoph Behling 90 Zentimeter hohe Modelle durch Netze aus, die 106 Zentimeter hoch sind. Entscheidend sind jedoch die stromführenden Litzen, die unter Hochspannung gesetzt werden. Quelle: Frank Bürstenbinder

Von den Vorbereitungen auf das Ausstallen bekommen die erst wenige Tage alten Lämmer nichts mit. Sie drängen sich an die Muttertiere, die ihren eigenen Nachwuchs am Geruch erkennen. Geschoren werden die um die Osterzeit geborenen Lämmer erst im kommenden Jahr. 60 bis 70 Kilo reinweiße Skuddenwolle liefern die Behlings jeden Sommer an ihren Abnehmer, den Bettdeckenproduzenten Rieger in Görlitz. Eine Menge, die als aufgekämmter Fließ ausreicht, um etwa 100 Sommerdecken zu füllen.

Es wird geschlachtet

Mit ihrer eingetragenen Herdbuchzucht leisten die Behlings auch einen Beitrag für die menschliche Ernährung. Rund 40 Tiere lässt der Skuddenhof jedes Jahr im Herbst und Winter schlachten. Ein Schäfermeister in Berge bei Nauen besitzt eine EU-zertifizierte Schlachtstation. Verkauft werden die Schafe als ganze Schlachtkörper in der Gewichtsklasse von rund zehn Kilo.

Auch die letzten trächtigen Mutterschafe werden in den nächsten Tagen ihren Nachwuchs zur Welt bringen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Also heile Welt auf dem Skuddenhof? Nicht ganz. Das Ostergeschäft haben die Besitzer in diesem Jahr so gut wie auf Eis gelegt. Wegen der Corona-Krise soll es keinen Publikumsverkehr auf dem in normalen Zeiten besucherfreundlichen Hof geben. Auch die fünf Ferienwohnungen, die vor ein paar Jahren auf dem Anwesen, dem einstigen Schwanebeckschen Bauernhof, eingerichtet wurden, stehen derzeit leer. „ Ostern wären wir ausgebucht gewesen. Aber unsere Gäste wollen wieder kommen. Manche sogar eine Woche länger, die Anzahlung lassen sie gleich stehen“, freut sich Katja Behling.

Von Frank Bürstenbinder